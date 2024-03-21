Bakın Türkiye'de Putin'e kaç oy çıktı? Rusya seçimleri için İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da sandık kuruldu!

TÜRKİYE'DEKİ SANDIK SONUÇLARI

Türkiye'de Rusya seçimleri için İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon olmak üzere dört sandık açıldı. Putin İstanbul, Ankara ve Antalya'da en çok oyu almasına rağmen Trabzon'da rakibi Davankov kazandı.