Bakın Türkiye'de Putin'e kaç oy çıktı? Rusya seçimleri için İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da sandık kuruldu!
Rusya'nın Başkanlık Seçimleri'nde 383 bin Rus vatandaşı, yurtdışında da oy kullandı. Türkiye'de İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da sandıklar kuruldu. İstanbul, Ankara ve Antalya'da Putin öne çıkarken, Trabzon'da ise Vladislav Davankov Putin'i geride bıraktı.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Rusya Başkanlık Seçimleri için ülke dışında oy kullanan 383 bin Rus vatandaşının benzeri görülmemiş bir oranda olduğunu söyledi.
Merkezi Seçim Komisyonu'na göre yabancı ülkelerdeki seçmenlerin yüzde 72,1'i Putin'e oy verdi. Diğer adaylar Vladislav Davankov yüzde 16,65, komünist Nikolai Kharitonov yüzde 2,22, LDPR lideri Leonid Slutsky yüzde 1,97 oy aldı.
TÜRKİYE'DEKİ SANDIK SONUÇLARI
Türkiye'de Rusya seçimleri için İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon olmak üzere dört sandık açıldı. Putin İstanbul, Ankara ve Antalya'da en çok oyu almasına rağmen Trabzon'da rakibi Davankov kazandı.
PUTİN'E FİLİSTİN'DE YÜZDE 90 OY
Avrupa'daki 30 sandıktan Putin çıktı. Putin Kıbrıs, Yunanistan ve Bosna Hersek'te yüzde 80'nin üzerinde oy aldı. Ayrıca Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, İtalya, Fransa, Almanya, Norveç, Malta, Makedonya ve İzlanda'nın yanı sıra Estonya ve Letonya'da da kazandı.