Belçika'da terörden yargılananların vatandaşlığı iptal edilecek!

Belçika'da 2016 yılında metro istasyonu ve havalimanında düzenlenen, 32 kişinin ölümüne yol açan terör saldırıları nedeniyle yargılanan 4 kişinin vatandaşlıklarının iptali için süreç başlatılıyor.

BELÇİKA TERÖR SALDIRISI

Davaya bakan savcı, Belçika ve Fas'tan çifte vatandaşlıkları bulunan Muhammed Abrini, Ali Haddad Asufi ve Bilal El Makhuki'nin yanı sıra Belçika ve Ruanda vatandaşlıkları olan Hervu Bayingana Muhirwa'nın Belçika vatandaşlıklarının iptalini talep edeceğini açıkladı.

Bu 4 kişiye ilave olarak Belçika ve Fas vatandaşlıkları bulunan ancak şu anda hayatta olmayan Usame Atar'ın da Belçika vatandaşlığının iptalinin isteneceği bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 22 Mart'ta 2016'da düzenlenen terör saldırılarında 32 kişi yaşamını yitirmiş, en az 300 kişi yaralanmıştı.

Saldırılardan sorumlu olmakla suçlanan kişilerin Brüksel'de Kasım 2022'de başlayan yargı sürecinde karar, 25 Temmuz'da açıklanmıştı.

Karara göre tutuklu yargılanan Muhammed Abrini, Usame Krayem, Salah Abdeslam, Ali Haddad Asufi ve Bilal El Makhuki ile Usame Atar, terör saldırıları düzenleyerek cinayet işlemekten suçlu bulunmuştu.

Bu kişilere ek olarak Sufyan Ayari ile Herve Bayingana Muhirwa'nın da terör örgütüne üye olmaktan suçlu bulunduğu açıklanmıştı.

Belçika yasaları gereğince bu kişilerin cezaları, yargı sürecinin bugün başlayacak ikinci bölümü sonucunda belirlenecek.