Biden ağzını iyice bozdu: Putin'e küfür etti

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "çılgın bir o... çocuk" olarak adlandırdı. Kremlin, Biden'ın bu ifadesinin "rahatsız edici" olduğunu belirtti.

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Biden ağzını iyice bozdu: Putin'e küfür etti - Resim: 1

ABD Başkanı Joe Biden, dün Kaliforniya'daki seçim kampanyası için bir bağış toplama etkinliğinde Rus lideri Vladimir Putin'i "çılgın bir çocuk" olarak nitelendirdi.

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Biden ağzını iyice bozdu: Putin'e küfür etti - Resim: 2

San Francisco'daki buluşmada iklim değişikliği hakkında konuşan Biden, şunları söyledi:

- Bu, son varoluşsal tehdit, iklimdir. Putin gibi çılgın bir o... çocuğumuz var ve diğerleri... Her zaman nükleer çatışma konusunda da endişelenmek zorundayız.

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Biden ağzını iyice bozdu: Putin'e küfür etti - Resim: 3

Kremlinden yapılan açıklamada ise Biden'ın bu sözlerinin "utanç verici" olduğu belirtildi.

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Biden ağzını iyice bozdu: Putin'e küfür etti - Resim: 4

Geçen Cuma günü Biden, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin cezaevindeki ölümünü, tamamen Putin'in üzerine yıkarak, bunun Rus liderin "vahşiliğinin bir kanıtı" olduğunu söylemişti.

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