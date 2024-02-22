Biden ağzını iyice bozdu: Putin'e küfür etti
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "çılgın bir o... çocuk" olarak adlandırdı. Kremlin, Biden'ın bu ifadesinin "rahatsız edici" olduğunu belirtti.
Son Güncelleme:
ABD Başkanı Joe Biden, dün Kaliforniya'daki seçim kampanyası için bir bağış toplama etkinliğinde Rus lideri Vladimir Putin'i "çılgın bir çocuk" olarak nitelendirdi.
San Francisco'daki buluşmada iklim değişikliği hakkında konuşan Biden, şunları söyledi:
- Bu, son varoluşsal tehdit, iklimdir. Putin gibi çılgın bir o... çocuğumuz var ve diğerleri... Her zaman nükleer çatışma konusunda da endişelenmek zorundayız.
Kremlinden yapılan açıklamada ise Biden'ın bu sözlerinin "utanç verici" olduğu belirtildi.
Geçen Cuma günü Biden, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin cezaevindeki ölümünü, tamamen Putin'in üzerine yıkarak, bunun Rus liderin "vahşiliğinin bir kanıtı" olduğunu söylemişti.