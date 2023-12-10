Biden Onay Verdi! İsrail'e Katliam Mermileri Gidiyor...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda (BMGK) tek başına yetkisini kullanarak Gazze'deki İsrail saldırılarının devam etmesine neden olan ABD, bu kez Tel Aviv'e katliamların sürdürülebilmesi için tank mermisi gönderyor.

Kongre'yi Devre Dışı Bıraktı

İsrail, ABD’den, değeri 500 milyon dolardan fazla olan ve Gazze’deki saldırılarda yer alan Merkava tanklarında kullanılmak üzere 45 bin tank mermisi istedi. Dünyadan tepkilerin arttığı bir dönemde bu kararın ABD Kongresi’ne sunulmasıyla bazı üyelerin süreci geciktirebileceğinden korkan ABD yönetimi Kongre’yi devre dışı bıraktı. Joe Biden yönetimi, ABD Kongresi’nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak İsrail’e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay verdi.

Pentagon'dan Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın tank mermilerinin İsrail’e derhal teslim edilmesi için Silah İhracatı Kontrol Yasası’ndaki acil durum yetkisini kullandığı belirtilerek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın tank mermilerinin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda İsrail’e derhal sağlanması gerektiği konusunda kongreye ayrıntılı gerekçeler sunduğu ifade edildi. Tank mermilerinin satışının ABD ordusu envanterinden yapılacağı belirtilen açıklamada, satışın ABD’nin savunması üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı aktarıldı.

Söz konusu tank mermileri, Biden yönetiminin İsrail’e satmak için ABD Kongresi’nden onaylamasını istediği ve değeri 500 milyon dolardan fazla olan 45 bin tank mermisini içeren daha büyük bir silah satışının parçası olarak biliniyor.ABD’de silah satışları genellikle kongredeki komiteler tarafından yapılan 20 günlük bir incelemenin ardından onaylanır veya onaylanmaz.

Netanyahu'dan Teşekkür

Koltuğu sallantıda olmasına rağmen Gazze'deki katliamlarda ısrar eden İsrail Başbakanı Netanyahu ise, 'önemli miktarda mühimmat' sağladığı ve BM Güvenlik Konseyi’nde 'Gazze Şeridi’nde ateşkes' tasarısını veto ettiği için ABD Başkanı Biden’a teşekkür etti.

İsrail ordusu, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan 10 yıllık 38 milyar dolar tutarında rekor bir anlaşmayla ABD'den yılda 3,8 milyar dolar askeri yardım alıyor.