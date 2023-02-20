Biden'dan provokatif ziyaret: Kiev'de Zelenkiy ile buluştu
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünün hemen öncesinde Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Ukrayna medyasına göre, Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Aziz Michael Kilisesi'nde bir araya geldi. Biden ve Zelenskiy, kiliseden birlikte çıkarken şehirde aynı anda sirenler çaldı.
Her iki lider, Ukrayna Devlet Başkanlığına ait Mariyinskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Biden'ı, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska birlikte karşıladı.
Görüşmede Biden, ABD Başkanı Biden, Kiev'de yaptığı konuşmada Ukrayna'yı ateşe sürme politikasını devam ettirdi. Ukraynalılara mesaj vereren Biden, "Ne kadar sürerse sürsün, (Rusya'ya karşı) uğruna savaşmaya değer" dedi.
Görüşmeleri verimli olarak niteleyen Zelenskiy ise, "Bugünkü (Biden ile) görüşmelerin sonuçları kesinlikle savaş alanını etkileyecektir." dedi.
MİLYARLARCA DOLAR DESTEK SÖZÜ
ABD Başkanı Joe Biden, Zelenskiy'nin "savaş cephesini etkileyecek" görüşme tanımını doğrular açıklamalarda bulundu. Sözde Ukrayna vatandaşlarına temel hizmette kullanılmak üzere Zelenskiy'e bu hafta milyarlarca dolar bütçe sağlayacaklarını duyurdu.