Biden'dan provokatif ziyaret: Kiev'de Zelenkiy ile buluştu

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünün hemen öncesinde Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

# rusya # Ukrayna # Amerika Birleşik Devletleri # joe biden # Volodimir Zelenskiy # vladimir putin
Son Güncelleme:
Biden'dan provokatif ziyaret: Kiev'de Zelenkiy ile buluştu - Resim: 1 1 9

Ukrayna medyasına göre, Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Aziz Michael Kilisesi'nde bir araya geldi. Biden ve Zelenskiy, kiliseden birlikte çıkarken şehirde aynı anda sirenler çaldı.

Her iki lider, Ukrayna Devlet Başkanlığına ait Mariyinskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Biden'ı, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska birlikte karşıladı.

Biden'dan provokatif ziyaret: Kiev'de Zelenkiy ile buluştu - Resim: 2 2 9

Görüşmede Biden, ABD Başkanı Biden, Kiev'de yaptığı konuşmada Ukrayna'yı ateşe sürme politikasını devam ettirdi. Ukraynalılara mesaj vereren Biden, "Ne kadar sürerse sürsün, (Rusya'ya karşı) uğruna savaşmaya değer" dedi.

Biden'dan provokatif ziyaret: Kiev'de Zelenkiy ile buluştu - Resim: 3 3 9

Görüşmeleri verimli olarak niteleyen Zelenskiy ise, "Bugünkü (Biden ile) görüşmelerin sonuçları kesinlikle savaş alanını etkileyecektir." dedi.

Biden'dan provokatif ziyaret: Kiev'de Zelenkiy ile buluştu - Resim: 4 4 9

MİLYARLARCA DOLAR DESTEK SÖZÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Zelenskiy'nin "savaş cephesini etkileyecek" görüşme tanımını doğrular açıklamalarda bulundu. Sözde Ukrayna vatandaşlarına temel hizmette kullanılmak üzere Zelenskiy'e bu hafta milyarlarca dolar bütçe sağlayacaklarını duyurdu.