Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün toplanacak

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e başlattığı operasyonları görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün toplanacak
Editör: Uğur Çam
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İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdiğini bildirdi.

Erdan, açıklamasında, "Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu öne süren Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savundu.

BMGK BUGÜN TOPLANIYOR

Öte yandan, BMGK'den yapılan açıklamada, İran'ın İsrail operasyonunu görüşmek üzere pazar günü ABD yerel saatiyle 16.00'da (TSİ: 20.00) toplanılmasına karar verildiği kaydedildi.

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# Birleşmiş milletler # bmgk # israil # iran # filistin
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