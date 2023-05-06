Bosna Hersek'te 21. "Uluslararası Klasik Otomobil Buluşması" yapıldı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 21. Uluslararası Klasik Otomobil Buluşması gerçekleştirildi.
Saraybosna Oldtimer Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında başkentteki alışveriş merkezinin önünde sergilenen klasik otomobiller, yoğun ilgi gördü.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden getirilen nostaljik araçlar, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkardı.
Serginin ardından klasik otomobiller, ülkenin orta kesimlerindeki Vares'e hareket ederek görsel şölen sunacak.
Kaynak: AA