Bosna Hersek'te 21. "Uluslararası Klasik Otomobil Buluşması" yapıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 21. Uluslararası Klasik Otomobil Buluşması gerçekleştirildi.

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Bosna Hersek'te 21. "Uluslararası Klasik Otomobil Buluşması" yapıldı - Resim: 1 1 3

Saraybosna Oldtimer Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında başkentteki alışveriş merkezinin önünde sergilenen klasik otomobiller, yoğun ilgi gördü.

Bosna Hersek'te 21. "Uluslararası Klasik Otomobil Buluşması" yapıldı - Resim: 2 2 3

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden getirilen nostaljik araçlar, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkardı.

Bosna Hersek'te 21. "Uluslararası Klasik Otomobil Buluşması" yapıldı - Resim: 3 3 3

Serginin ardından klasik otomobiller, ülkenin orta kesimlerindeki Vares'e hareket ederek görsel şölen sunacak.

Kaynak: AA