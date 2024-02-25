Çin'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezin açıkladı. Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte ayrıntılar...

Çin'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇİN'DE 5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Çin'de 5,8 büyüklüğünde deprem - Resim : 1

Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.

Dün aynı bölgede 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Büyük deprem bekleniyor! O bölgeye dikkat...Büyük deprem bekleniyor! O bölgeye dikkat...Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem # çin
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