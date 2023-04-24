Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da tutuklanabilir

Portekizli futbolcunun hareketinin uygunsuz olduğunu belirten Nouf bin Ahmed, "Sporu takip etmiyorum. Al Hilal seyircisi Cristiano'yu kışkırtsa da onlara nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Cristiano'nun davranışı bir suçtur. Bir yabancı tarafından işlenmesi halinde tutuklanma ve sınır dışı edilme için gerekli suçlardan biri olan alenen uygunsuz bir eylem. Bu konuda Kamu Bakanlığı'na bir dilekçe sunacağız." demişti.

Kaynak: sputniknews.com.tr