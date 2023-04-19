Darbeler, piramitler ve sakız: Sudan hakkında bilinmesi gerekenler

İKİYE BÖLÜNDÜ, GÜNEY SUDAN DOĞDU

1955-1972 yıllarında birincisi, 1983-2005 yıllarında ikincisi olmak üzere kuzey ve güney bölgeleri arasında iki kez iç savaş yaşanan Sudan'da çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetti. 2005 barış anlaşması kapsamında güney bölgesinde bağımsızlık referandumu düzenlenmesine olanak verildi. Ocak 2011'de gerçekleştirilen referandumda halkın yüzde 99'u bağımsızlığa 'Evet' dedi ve 6 ay sonra Güney Sudan devleti resmen kuruldu.

Güney Sudan'ın Sudan'dan kopması, o tarihte Afrika'nın en geniş topraklarına sahip ülkesinin dörtte birini kaybetmesine neden oldu. Bu kopma sırasında Sudan, çoğunluğu Güney Sudan sınırları içerisinde kalan petrol yataklarını da kaybetti.