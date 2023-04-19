Darbeler, piramitler ve sakız: Sudan hakkında bilinmesi gerekenler
Ordu içerisindeki iki ana grup arasında yaşanan çatışmalar sonucunda bir iç savaş endişelerinin patlak verdiği Sudan dünya gündemine oturdu. dişelerinin patlak verdiği Sudan dünya gündemine oturdu. 30 yıl boyunca darbeyle yönetimi ele geçiren Ömer ve Sudan hakkında bilinmesi gerekenler...
İKİYE BÖLÜNDÜ, GÜNEY SUDAN DOĞDU
1955-1972 yıllarında birincisi, 1983-2005 yıllarında ikincisi olmak üzere kuzey ve güney bölgeleri arasında iki kez iç savaş yaşanan Sudan'da çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetti. 2005 barış anlaşması kapsamında güney bölgesinde bağımsızlık referandumu düzenlenmesine olanak verildi. Ocak 2011'de gerçekleştirilen referandumda halkın yüzde 99'u bağımsızlığa 'Evet' dedi ve 6 ay sonra Güney Sudan devleti resmen kuruldu.
Güney Sudan'ın Sudan'dan kopması, o tarihte Afrika'nın en geniş topraklarına sahip ülkesinin dörtte birini kaybetmesine neden oldu. Bu kopma sırasında Sudan, çoğunluğu Güney Sudan sınırları içerisinde kalan petrol yataklarını da kaybetti.
EL KAİDE LİDERİ USAME BİN LADİN'E EV SAHİPLİĞİ YAPTI
EL Kaide örgütünün kurucu lideri Usame bin Ladin, 1990'lı yıllarda 5 yıl boyunca Sudan'da yaşamış, ülke ekonomisine yüklü miktarlarda yatırım yapmıştı. Ancak ABD'nin Hartum'a teröristleri sınır dışı etmesi yönünde yaptığı baskılar neticesinde Usame bin Ladin, 1996 yılında Sudan'dan sınır dışı edildi.
İki yıl sonra ise El Kaide Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine düzenlediği bombalı saldırılarda 200'den fazla kişiyi öldürdü. ABD El Kaide'nin saldırılarına, Hartum'daki bir ilaç fabrikasını bombalayarak misilleme yaptı. Washington tesisin kimyasal silahlarla bağlantılı olduğunu iddia ederken, Sudan bu iddiayı şiddetle yalanladı. Sudan, İsrail ile ilişkileri normalleştirdiği için 2020 yılında ABD'nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarıldı.
EKONOMİK GÜÇ OLARAK AKASYA SAKIZI
Sudan aynı zamanda, meşrubatlardan ilaç sektörüne pek çok alanda kullanılan Akasya Sakızı'nın dünyadaki en büyük üreticisi. Akasya ağacından elde edilen sakız, Sudan'ın en büyük döviz gelir kaynağı. Akasya ağacının dünya ekonomisindeki önemi sayesinde Sudan, Beşir'in yönetimi altında 30 yıl boyunca özel bir muafiyet sahibi oldu. Susuzluğa dayanıklı olması, Akasya ağacının dünyanın en kurak ülkelerinden biri olan Sudan'da kolaylıkla yetişebilmesine imkan tanıyor.
MISIR'DAN DAHA FAZLA PİRAMİTLERE SAHİP TEK ÜLKE
Öte yandan ülke, antik medeniyetlerden kalan tarihi varlıklarıyla da biliniyor. Zira Sudan, dünyanın en fazla piramitlerine sahip ülkesi. Antik Sudan medeniyetleri Mısır'da olduğundan daha fazla piramit inşa etmiş olsa da, Hartum'un 220 kilometre kuzeyindeki çöllerde bulunan Meroe antik mezarları büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda.
Kuş Krallığı'nın başkenti olan Meroe, M.Ö. 7. yüzyıla kadar Mısır'ı 100 yıla yakın bir süre boyunca yönetimi altında tutmuştu. Sudan'da 1960'lardan beri UNESCO Dünya Mirası Alanı'nda yaklaşık 250 piramit keşfedildi ancak Mısır'daki Gize piramitleri kadar turistik ilgi görmüyorlar.
Kaynak: sputniknews.com.tr