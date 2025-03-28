Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi

7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün komşu ülke Myanmar olduğu ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirilmişti. Deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi. Depremin şiddeti fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 1

Myanmar'ı vuran deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi

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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 2

Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi

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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 3

Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı

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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 4

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün komşu ülke Myanmar olduğunu ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 5

Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntı yüksek binalarda güçlü şekilde hissedilirken, çok sayıda bina tahliye edildi.

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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 6

Foto Muhabiri Guillaume Payen depremin şiddetini fotoğrafladı.

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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 7

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 8

Taylandlıların korkusu fotoğraflara yansıdı

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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 9

Deprem sonrası telaş fotoğraflara yansıdı

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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 10
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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 11
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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 12
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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 13
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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 14
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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 15
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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 16
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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 17
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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 18
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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 19
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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 20
20 33
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 21
21 33
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 22
22 33
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 23
23 33
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 24
24 33
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 25
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Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 26
26 33
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 27
27 33
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 28
28 33
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 29
29 33
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 30
30 33
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 31
31 33
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 32
32 33
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi - Resim: 33
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deprem Myanmar tayland