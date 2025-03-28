Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi
7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün komşu ülke Myanmar olduğu ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirilmişti. Deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi. Depremin şiddeti fotoğraf karelerine böyle yansıdı.
Myanmar'ı vuran deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi
Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi
Deprem fotoğraf karelerine böyle yansıdı
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün komşu ülke Myanmar olduğunu ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntı yüksek binalarda güçlü şekilde hissedilirken, çok sayıda bina tahliye edildi.
Foto Muhabiri Guillaume Payen depremin şiddetini fotoğrafladı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
Taylandlıların korkusu fotoğraflara yansıdı
Deprem sonrası telaş fotoğraflara yansıdı