Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler

Dünyayı yöneten isimlerin geçmişlerine kısa bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Bugünün tanınmış liderlerinin, gençlik yıllarına ait nadir bulunan fotoğraflarını derledik...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma:
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 1

1. Giorgia Meloni, İtalya Başbakanı

1 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 2

2. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı

2 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 3

3. Ali Hüseyni Hamaney, İran'ın dini lideri

3 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 4

4. Narendra Modi, Hindistan Başbakanı

4 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 5

5. Joe Biden, ABD Başkanı

5 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 6

6. Luiz Inácio Lula da Silva, Brezilya Devlet Başkanı

6 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 7

7. Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı

7 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 8

8. Nicolás Maduro, Venezuela Devlet Başkanı

8 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 9

9. Nayib Bukele, El Salvador Başkanı

9 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 10

10. Charles III, Birleşik Krallık Kralı

10 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 11

11. Javier Milei, Arjantin Devlet Başkanı

11 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 12

12. Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı

12 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 13

13. Volodymyr Zelensky, Ukrayna Cumhurbaşkanı

13 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 14

14. Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin Yüce Lideri

14 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 15

15. Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı

15 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 16

16. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

16 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 17

17. Keir Starmer, İngiltere Başbakanı

17 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 18

18. Bola Ahmed Tinubu, Nijerya Devlet Başkanı

18 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 19

19. Olaf Scholz, Almanya Şansölyesi

19 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 20

20. Claudia Sheinbaum Pardo, Meksika Başkanı

20 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 21

21. Shigeru Ishiba, Japonya Başbakanı

21 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 22

22. Paul Kagame, Ruanda Devlet Başkanı

22 23
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler - Resim: 23

23. Salman bin Abdulaziz Al Saud, Suudi Arabistanlı Salman

23 23
dünya lideri gençlik