Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler
Dünyayı yöneten isimlerin geçmişlerine kısa bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Bugünün tanınmış liderlerinin, gençlik yıllarına ait nadir bulunan fotoğraflarını derledik...
1. Giorgia Meloni, İtalya Başbakanı
2. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı
3. Ali Hüseyni Hamaney, İran'ın dini lideri
4. Narendra Modi, Hindistan Başbakanı
5. Joe Biden, ABD Başkanı
6. Luiz Inácio Lula da Silva, Brezilya Devlet Başkanı
7. Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı
8. Nicolás Maduro, Venezuela Devlet Başkanı
9. Nayib Bukele, El Salvador Başkanı
10. Charles III, Birleşik Krallık Kralı
11. Javier Milei, Arjantin Devlet Başkanı
12. Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı
13. Volodymyr Zelensky, Ukrayna Cumhurbaşkanı
14. Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin Yüce Lideri
15. Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı
16. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
17. Keir Starmer, İngiltere Başbakanı
18. Bola Ahmed Tinubu, Nijerya Devlet Başkanı
19. Olaf Scholz, Almanya Şansölyesi
20. Claudia Sheinbaum Pardo, Meksika Başkanı
21. Shigeru Ishiba, Japonya Başbakanı
22. Paul Kagame, Ruanda Devlet Başkanı
23. Salman bin Abdulaziz Al Saud, Suudi Arabistanlı Salman