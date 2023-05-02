Dünyada boşanma oranları en yüksek ülkeler hangileri?
İnsanların boşanma nedenleri genellikle benzer nedenlerden oluşsa da, ekonomik, kültürel ve geçimsizlikten de kaynaklanıyor. Dünyada boşanma oranları git gide artarken, özellikle belirli ülkelerde artış daha hızlı bir eğilim gösteriyor. İşte ülkelere göre boşanma oranları.
Dünya genelindeki boşanma eğilimlerine yakından göz atıyoruz. Evlilik gittikçe daha az popüler hale gelirken boşanmalar artmaya devam ediyor. Her yıl, Birleşmiş Milletler gibi dünya kuruluşları küresel boşanma oranlarını açıklar. Verilere göre evlilik ve boşanmaya dair istatistikler bazı dokunaklı etkenler nedeniyle önemli ölçüde değişiyor. 1960'dan bu yana küresel boşanma oranı %252 arttı. En yaygın nedenler arasında şunlar var:
• Bağlılık eksikliği %75
• Aldatma %59,6
• Uyuşmazlıklar %57,7
• Çok genç evlenme %45,1
• Mali zorluklar %36,7
• Madde bağımlılığı %34,6
• Aile içi şiddet %23,5"
Sebepler oldukça fazla. Yani çiftlerin evliliklerini bitirmelerine neden olan daha birçok uzlaşmazlık faktörü var. Evlilik oranları bile istikrarlı değil ve düşüşte. Buna yasal nedenlerle sona eren evlilikler dahil değil.
Bazı ülkelerdeki etkenler kültürel ve dinsel dahi olabilmektedir. Örneğin, aşağıda çiftlerin dinlere göre boşanma oranları yer alıyor:
• Hristiyan: %37
• Katolik: %36
• Budist: %30
Yahudi: %28
• Müslüman: %20
• Hindu: %1
EN DÜŞÜK BOŞANMA ORANINA SAHİP ÜLKELER
divorce.com sitesinin yaptığı arşatırmaya göre, dünyanın en düşük boşanma oranına sahip ülkeler şunlardır:
• Hindistan 0.01
• Mozambik 0.04
• Kenya 0.06
• Zimbabwe 0.07
• Vietnam 0.2
• Güney Afrika 0.4
• Brezilya 0.4
• Katar 0.4
• Libya 0.5
• Peru 0.5
• Guatemala 0.5
• İrlanda 0.7
• Venezuela 0.7
• Uruguay 0.9