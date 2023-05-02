Dünyada boşanma oranları en yüksek ülkeler hangileri?

• Bağlılık eksikliği %75

• Aldatma %59,6

• Uyuşmazlıklar %57,7

• Çok genç evlenme %45,1

• Mali zorluklar %36,7

• Madde bağımlılığı %34,6

• Aile içi şiddet %23,5"

Sebepler oldukça fazla. Yani çiftlerin evliliklerini bitirmelerine neden olan daha birçok uzlaşmazlık faktörü var. Evlilik oranları bile istikrarlı değil ve düşüşte. Buna yasal nedenlerle sona eren evlilikler dahil değil.