Dünya'da en çok satan kitapların listesi! Bu listeye çok şaşıracaksınız
Dünya çapında çok satan kitapların listesi her zaman merak konusu olmuştur. İşte o çok merak edilen ve çok şaşıracağınız liste...
Editör: Yağmur Biçen
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30. Melekler ve Şeytanlar - Dan Brown - 39 milyon
29. Sofie'nin Dünyası - Jostein Gaarder - 40 milyon
28. Garcia'ya Mektup - Elbert Hubbard - 40 milyon
27. Martı Jonathan Livingston - Richard Bach - 40 milyon
26. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları - J. K. Rowling - 44 milyon
25. Tavşan Peter'in Bütün Maceraları - Beatrix Potter - 45 milyon
24. Zencefil Adam - J. P. Donleavy - 45 milyon
23. Charlotte'un Sevgi Ağı - E. B. White - 45 milyon
22. Hite Raporu - Shere Hite - 48 milyon
21. Watership Tepesi - Richard Adams - 50 milyon
20. Kartal Kondu - Jack Higgins - 50 milyon
19. Gülün Adı - Umberto Eco - 50 milyon