Dünya'da en çok satan kitapların listesi! Bu listeye çok şaşıracaksınız

Dünya çapında çok satan kitapların listesi her zaman merak konusu olmuştur. İşte o çok merak edilen ve çok şaşıracağınız liste...

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Editör: Yağmur Biçen
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Dünya'da en çok satan kitapların listesi! Bu listeye çok şaşıracaksınız - Resim: 1

30. Melekler ve Şeytanlar - Dan Brown - 39 milyon

29. Sofie'nin Dünyası - Jostein Gaarder - 40 milyon

28. Garcia'ya Mektup - Elbert Hubbard - 40 milyon

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Dünya'da en çok satan kitapların listesi! Bu listeye çok şaşıracaksınız - Resim: 2

27. Martı Jonathan Livingston - Richard Bach - 40 milyon

26. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları - J. K. Rowling - 44 milyon

25. Tavşan Peter'in Bütün Maceraları - Beatrix Potter - 45 milyon

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Dünya'da en çok satan kitapların listesi! Bu listeye çok şaşıracaksınız - Resim: 3

24. Zencefil Adam - J. P. Donleavy - 45 milyon

23. Charlotte'un Sevgi Ağı - E. B. White - 45 milyon

22. Hite Raporu - Shere Hite - 48 milyon

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Dünya'da en çok satan kitapların listesi! Bu listeye çok şaşıracaksınız - Resim: 4

21. Watership Tepesi - Richard Adams - 50 milyon

20. Kartal Kondu - Jack Higgins - 50 milyon

19. Gülün Adı - Umberto Eco - 50 milyon

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