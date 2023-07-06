Dünyada iş hayatı için en stresli şehirler hangileri? Listede Türkiye de var
İş stresi günümüzde neredeyse her çalışanın karşılaştığı bir sorun. Ancak öyle şehirler var ki, trafiğiyle, kalabalık nüfusuyla, koşturmacasıyla iş stresine daha da stres bindiriyor. İşte Forbes dergisine göre Dünyada iş hayatı için en stresli şehirler. Listede Türkiye'den de bir şehir var.
10. BUENOS AİRES - ARJANTİN
17,54 milyon nüfusuyla Buenos Aires en stresli şehirler arasında 10. sırada yer aldı.
9. LOS ANGELES - ABD
3,8 milyon nüfusu ve binlerce evsiz sorununu barındıran Los Angeles iş yaşamı için en stresli 9. şehir oldu.
8. TAİPEİ - ÇİN
7,047,167 nüfusu ile Taipei şehri iş yaşamı için en stresli 8. şehir.
7. HANOİ - VİETNAM
8,054 milyon nüfusu ile Hanoi şehri iş yaşamı için en stresli 7. şehir.