Dünyada trafik yoğunluğu en fazla olan şehirler açıklandı: Bakın ilk sırada neresi var!
Inrix’in yayımladığı 2024 yılı trafik raporuna göre, dünya üzerinde trafik yoğunluğu en fazla olan şehirler belirlendi. İşte detaylar...
İSTANBUL ZİRVEDE
Inrix’in yayımladığı 2024 yılı trafik raporuna göre, İstanbul, yıllık 105 saatlik kaybıyla trafik yoğunluğunda zirveye yerleşti. Bir yıl önce altıncı sırada yer alan İstanbul, bu yılki artışla New York’u geride bıraktı.
Gazete Duvar'a göre, New York, yıllık 97 saatlik kayıpla ikinci sırada yer alırken, Chicago üçüncü, Meksiko Şehri ise dördüncü sırada kaldı.
Paris, yıllık 97 saatlik kaybıyla dünya genelinde altıncı sırada yer alırken, Avrupa sıralamasında ise ikinci sırada bulunuyor.
Cape Town ise dokuzuncu sıradaki yerini korudu. Toronto ise dünyanın en yoğun trafiğe sahip 25 şehri listesinde son sırada yer aldı.
Inrix raporuna göre, pandemi sonrası trafik yoğunluğu önemli ölçüde arttı. San Jose, San Francisco ve Seattle gibi teknoloji merkezlerinde uzaktan çalışma modellerinin azalması, şehir merkezlerine yapılan yolculukları artırarak trafiği tıkadı.
Inrix analisti Bob Pishue, “Pandeminin ilk dönemlerindeki düşük trafik seviyelerinden sonra, 2020’den itibaren trafik hacmi pandemi öncesi seviyelere kademeli olarak geri döndü." ifadelerini kullandı.