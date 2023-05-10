Dünya'da Türk dizilerinin izlenme sayıları
Dünya'da birçok ülke Türk dizilerini severek izlediğini hep duymuşuzdur en azından Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerinden. Peki o yabancı ülkelerde Türk dizilerinin izlenme oranlarına hep birlikte bakalım...
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Eurodata verilerine göre dünya dizi pazarının %30'unu Türk dizileri oluşturuyor
Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da ise bu oran %50'nin üzerine çıkmaktadır.
2008 yılında 10 milyon dolar olan dizilerinden milli gelirimiz, 2018 yılında 350-400 milyon dolara gelire ulaşmıştır.
2023 yılında ise gelirin 500 milyon doların üstünde olması bekleniyor.