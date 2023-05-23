Dünya'dan ilginç istatistikler: İşte Dünya'nın 'enleri'
Dünya nüfusu kaç oldu? En kalabalık ülkeler hangileri? En çok konuşulan dil nedir? En büyük ekonomiler hangi ülkeler? İşte dünyadan ilginç istatistikler.
Birleşmiş Milletler tarafından Kasım 2022'de yapılan açıklamaya göre, dünya nüfusu 8 milyarı aşmıştır. Dünyadaki insan nüfusunun 1 milyara ulaşması, modern insanlığın ortaya çıkışından sonra 200.000 yıldan fazla zaman aldı ve 8 milyara ulaşması sadece 219 yıl sürdü. 20. yüzyılın son 70 yılında dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.
Birleşmiş Milletler verilerine göre Dünyanın en kalabalık ünvanında Hindistan, Çin'i geride bıraktı. Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 428 milyonun üzerine çıkmış durumda. Çin'in nüfusu ise 1 milyar 425 milyonda kaldı. Hindistan'da toplam dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 1'i yer alıyor.
En çok konuşulan diller: Mandarin Çincesi, İngilizce ve İspanyolca dünyadaki en çok konuşulan dillerdir.
Mandarin ya da Beifanghua Çincenin en çok konuşulan dilidir. Kuzey Çin'de konuşulan tüm lehçeler Mandarin altında sınıflandırılmıştır.
En büyük ekonomiler: 2021 yılı itibarıyla ABD, Çin ve Japonya dünyanın en büyük ekonomileridir. Bu sıralama genellikle gayri safi milli hasıla (GSMH) temel alınarak belirlenir.
Aynı zamanda Çin 2022 yılında 8,1 büyürken, GSYH 12 bin 551 dolara ulaşarak 'yüksek gelirli ülkelere' yaklaştı