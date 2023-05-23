Dünya'dan ilginç istatistikler: İşte Dünya'nın 'enleri'

En çok konuşulan diller: Mandarin Çincesi, İngilizce ve İspanyolca dünyadaki en çok konuşulan dillerdir.

Mandarin ya da Beifanghua Çincenin en çok konuşulan dilidir. Kuzey Çin'de konuşulan tüm lehçeler Mandarin altında sınıflandırılmıştır.