Dünyanın en büyük barajları: Türkiye'den listeye o baraj girdi
Baraj teknolojisi insanlık tarihini değiştiren önemli bir buluş. Dünyanın en yüksek barajları hangileri? Sizler için derledik. İşte dünyanın en büyük barajları.
12- DERİNER BARAJI - TÜRKİYE
Yükseklik: 249 Metre
Deriner Barajı, Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde, enerji üretmek amacıyla 1998 yılında inşasına başlanmış bir barajdır. Sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, Dünya'nın 12. yüksek barajıdır. Deriner Barajı ve HES, Doğu Karadeniz Bölgesinde Çoruh Nehri üzerinde ve Artvin İl Merkezini Erzurum İl Merkezine bağlayan Devlet Karayolu üzerindeki köprünün 5 km membasındadır. 12 Aralık 2012 tarihinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan barajın açılışını gerçekleştirmiştir.
11- LAXİWA BARAJI - ÇİN
Yükseklik: 250 Metre
Laxiwa Barajı, Beton Kemer tasarımlı bir barajdır. Barajın yüksekliği 250 metre ve toplam güç kapasitesi 4.300 MW'dir. Sarı Irmak üzerine kurulan barajda 6 adet güç tribünü bulunmaktadır.
10- MOUVASİN BARAJI - İSVİÇRE
Yükseklik: 250 Metre
Mauvoisin Barajı, Yapımına 1951 yılında başlanıp 1957 yılında hizmete giren İsviçre Alplerinde Rhone Nehri üzerine inşa edilmiş barajdır. Bünyesinde bulunan hidro elektrik santralinin güç kapasitesi 363MW'dir. Barajın toplam yüksekliği ise 250 metre olarak hesaplanmıştır.
9- ALVARO OBREGAN BARAJI - MEKSİKA
Yükseklik: 260 Metre
Álvaro Obregón, Meksika'nın başkenti Meksiko'nun 16 belediyesinden biri. Doğuda Benito Juárez ve Coyoacán, güneyde Magdalena Contreras ve Tlalpan, kuzeyde Miguel Hidalgo ve batıda ise Cuajimalpa belediyeleriyle sınırı bulunmaktadır. 96,17 km2lik yüzölçümüyle alan bakımından şehrin en büyük 5. belediyesi olan Álvaro Obregón'un nüfusu, 2010 sayımına göre 727.034 kişidir ve nüfus bakımından Meksiko'nun belediyeleri arasında 3. sırada yer almaktadır.[