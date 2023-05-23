Dünyanın en büyük barajları: Türkiye'den listeye o baraj girdi

9- ALVARO OBREGAN BARAJI - MEKSİKA

Yükseklik: 260 Metre

Álvaro Obregón, Meksika'nın başkenti Meksiko'nun 16 belediyesinden biri. Doğuda Benito Juárez ve Coyoacán, güneyde Magdalena Contreras ve Tlalpan, kuzeyde Miguel Hidalgo ve batıda ise Cuajimalpa belediyeleriyle sınırı bulunmaktadır. 96,17 km2lik yüzölçümüyle alan bakımından şehrin en büyük 5. belediyesi olan Álvaro Obregón'un nüfusu, 2010 sayımına göre 727.034 kişidir ve nüfus bakımından Meksiko'nun belediyeleri arasında 3. sırada yer almaktadır.[