Dünyanın en çok alkol tüketen ülkeleri hangileri? Türkiye'de durum nasıl?
Bilim insanları alkolün etkilerinin yalnızca karaciğer ve beyinle sınırlı kalmadığını, alkol tüketiminin vücuttaki her organ üzerinde zararları olduğunu söylüyor. Dünyanın neredeyse her yerinde kullanılan bu maddenin tüketimi özellikle bazı ülkelerde daha fazla.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Bir Bakışta Sağlık 2019” (Health at a Glance) raporunda, kişi başına en çok alkol tüketen ülkeler açıklandı. Litvanya, ortalama 12.3 litre ile zirvede yer alırken 11.8 litre ile Avusturya ikinci, 11.7 litreyle Fransa da üçüncü oldu.
İlk beşte ayrıca Çekya (11.6) ve Lüksemburg (11.3) yer alıyor. Kişi başına ortalama 11.2 litre alkol tüketen Letonya ve İrlanda 6. sırayı paylaşırken Macaristan ve Rusya, 11.1 litre yedinci sırada gösterildi.
İlk beşte ayrıca Çekya (11.6) ve Lüksemburg (11.3) yer alıyor. Kişi başına ortalama 11.2 litre alkol tüketen Letonya ve İrlanda 6. sırayı paylaşırken Macaristan ve Rusya, 11.1 litre yedinci sırada gösterildi.
Endonezya (0.3 litre), Türkiye (1.4 litre), İsrail (2.6 litre), Hindistan (3.0 litre) ve Kosta Rica (3.8 litre) “en az içen” ülkeler oldu.