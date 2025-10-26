Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada!
Avrupa Birliği ülkeleri zirvedeki yerini korurken, Henley Pasaport Endeksi'ne göre ABD son 20 yılın en kötü performansını sergileyerek ilk 10'un dışına itildi. Singapur'un zirveye oturduğu listede Türkiye bakın kaçıncı sırada...
Dünyanın en güçlü pasaportlarını belirleyen Henley Pasaport Endeksi'nin son sonuçları açıklandı.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verileri kullanılarak hazırlanan endeks, ülkeleri vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği destinasyon sayısına göre sıralıyor.
Listenin zirvesinde Avrupa Birliği ülkelerinin ağırlığı hissedilse de, ilk 10 sırada yer alan ülkelerin çoğunluğunun Avrupa'dan olmasına rağmen, en tepedeki üç basamağı Asya ülkeleri kaptı.
EN GÜÇLÜ PASAPORT HANGİ ÜLKENİN?
Bu yılın birincisi, vatandaşlarına tam 193 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlayan Singapur oldu. Singapur'u, 190 ülkeye vizesiz erişim sunan Güney Kore takip etti. Üçüncü sırada ise 189 ülkeyle Japonya yer aldı.
İŞTE İLK SIRALARDA YER ALAN ÜLKELER:
Singapur (193 ülke)
Güney Kore (190)
Japonya (189)
Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre (188)
Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda (187)
Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç (186)
Avustralya, Çekya, Malta, Polonya (185)
Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere (184)
Kanada (183)
Letonya, Lihtenştayn (182)
ABD 20 YIL SONRA İLK 10 DIŞINDA, İNGİLTERE DE DÜŞÜŞTE
Endeksin en dikkat çekici sonucu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşadığı büyük düşüş oldu. ABD pasaportu, son 20 yıl içinde ilk kez ilk 10'un dışında kalarak ciddi bir gerileme kaydetti.
ABD vatandaşları şu anda 180 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Bu rakam, ülkeyi Malezya ile birlikte 12'nci sıraya yerleştiriyor.
Bu sert düşüşün arkasında, Başkan Donald Trump döneminde yeniden uygulamaya konulan geniş kapsamlı vize yasakları ve seyahat sınırlamalarının etkili olduğu belirtiliyor.
Ayrıca, ABD'nin kendi sınırlarını ne kadar açtığını gösteren Henley Açıklık Endeksi'nde de durum parlak değil. ABD, yalnızca 46 ülkenin vatandaşına vizesiz giriş izni veriyor. Bu da ülkeyi Açıklık Endeksi'nde 77'nci sıraya düşürüyor.
Birleşik Krallık (İngiltere) pasaportu da listede gerileyerek tarihinin en düşük sıralamalarından birini gördü ve Hırvatistan, Estonya gibi ülkelerle birlikte 8. sırayı paylaştı (184 ülke).
TÜRK PASAPORTU KAÇINCI SIRADA?
Endekste Türk pasaportunun durumu ise biraz karmaşık görünüyor. Türkiye vatandaşlarının 113 ülke ve destinasyona vizesiz giriş yapabildiği belirtiliyor. Bu rakamla Türk pasaportu, sıralamada 52’inci sırada gibi görünse de, ülke bazında yapılan değerlendirmede aslında 102’inci olduğu ifade ediliyor.