Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada!

TÜRK PASAPORTU KAÇINCI SIRADA?

Endekste Türk pasaportunun durumu ise biraz karmaşık görünüyor. Türkiye vatandaşlarının 113 ülke ve destinasyona vizesiz giriş yapabildiği belirtiliyor. Bu rakamla Türk pasaportu, sıralamada 52’inci sırada gibi görünse de, ülke bazında yapılan değerlendirmede aslında 102’inci olduğu ifade ediliyor.