Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa ülkeleri ise sıralamada dikkat çekici bir gerileme yaşadı. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya, 192 destinasyona erişim sağlayarak üçüncü sıraya düştü. Bu ülkeler, aynı sırayı Güney Kore ve Finlandiya ile paylaştı.