Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
2025 Henley Pasaport Endeksi'nde listenin zirvesinde 195 ülkeye vizesiz erişim sağlayan Singapur var. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya genelindeki pasaportların gücü, her yıl Henley & Partners tarafından yayımlanan Henley Pasaport Endeksi ile belirleniyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerini baz alan bu sıralamada, pasaportların sahiplerine sunduğu vizesiz erişim sayısı dikkate alınıyor.
Gazete Duvar'ın haberine göre, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportu, 195 ülkeye vizesiz erişim sağlayan Singapur oldu. Yüksek refah seviyesi ve küresel bağlantılarıyla bilinen Singapur, bu unvanı yeniden elde ederken, Japonya 193 puanla ikinci sırada yer aldı.
Avrupa ülkeleri ise sıralamada dikkat çekici bir gerileme yaşadı. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya, 192 destinasyona erişim sağlayarak üçüncü sıraya düştü. Bu ülkeler, aynı sırayı Güney Kore ve Finlandiya ile paylaştı.
TÜRKİYE 46. SIRADA
Türkiye, bir önceki yıla göre 6 sıra yükselerek endekste 46. sıraya yerleşti. Türk pasaportu, 116 ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlıyor ve bu başarısıyla Rusya ile aynı sırada bulunuyor.
Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç'ten oluşan 7 Avrupa Birliği ülkesi, 191 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak 4. sırayı paylaşıyor.
Onları, 190 ülkeye vizesiz erişimle Belçika, Yeni Zelanda, Portekiz, İsviçre ve Birleşik Krallık takip ediyor.
Henley Pasaport Endeksi'nin 6. sırasını Avustralya, 7. sırasını ise Kanada aldı. ABD, sıralamada bir miktar gerileyerek 9. sırada yer alırken, ilk 10'da Avrupa ülkeleri ağırlığını hissettiriyor.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN TARİHİ ÇIKIŞ
Son yılların en dikkat çeken yükselişi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından gerçekleştirildi. 2015'ten bu yana 72 yeni destinasyona vizesiz erişim hakkı kazanan BAE, 185 destinasyonla 10. sıraya yerleşerek ilk 10'da yer alan tek Arap devleti oldu.
Çin, son 10 yılda büyük bir sıçrama yaparak 2015'teki 94. sıradan 60. sıraya yükseldi. Ülke, bu süreçte vizesiz erişim sağladığı destinasyon sayısını 40 artırarak küresel seyahat alanında önemli bir ilerleme kaydetti.
Endeksin son sırasında ise Afganistan, 26 ülkeye vizesiz erişimle yer aldı.