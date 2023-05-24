Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede
Skytrax adlı İngiltere merkezli uçuş araştırmaları şirketi, bir rapor yayımladı. Rapora göre dünyanın en iyi havalimanları seçildi. Listede Türkiye'den İstanbul Havalimanı ilk 10'da yer aldı. İşte Skytrax'a göre 2023 yılının en iyi havalimanları...
Skytrax adlı İngiltere merkezli uçuş araştırmaları şirketi, dünyanın en iyi havalimanlarını açıkladı. Listede Türkiye'den İstanbul Havalimanı ilk 10'da yer aldı. İşte Skytrax'a göre 2023 yılının en iyi havalimanları...
10. MADRİD-BARAJAS HAVALİMANI, İSPANYA
Adolfo Suárez, Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı İspanya'nın başkenti Madrid'in ana havalimanıdır. 1928'de açılmıştır. Avrupa'nın en önemli havacılık merkezlerinden olmuştur. 2007 yılında havalimanını 52 milyon yolcu kullanmış olup Avrupa'nın dördüncü, dünyanın ise onuncu en kalabalık havalimanıdır.
9. NARİTA HAVALİMANI, JAPONYA
Narita Uluslararası Havalimanı, Japonya'nın Narita şehrinin güneydoğusunda yer alan uluslararası havalimanı. 2004 yılına kadar hem Yeni Tokyo Uluslararası Havalimanı hem de Narita Kūkō adıyla bilinen Narita'nın ismi, 2004 yılında resmen Narita Uluslararası Havalimanı olarak belirlendi.
8. ZÜRİH HAVALİMANI, İSVİÇRE
İsviçre´nin en büyük uluslararası havalimanıdır ve Unique (Flughafen Zürich AG) tarafından işletilir.