Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede

10. MADRİD-BARAJAS HAVALİMANI, İSPANYA

Adolfo Suárez, Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı İspanya'nın başkenti Madrid'in ana havalimanıdır. 1928'de açılmıştır. Avrupa'nın en önemli havacılık merkezlerinden olmuştur. 2007 yılında havalimanını 52 milyon yolcu kullanmış olup Avrupa'nın dördüncü, dünyanın ise onuncu en kalabalık havalimanıdır.