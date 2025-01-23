Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var?

TasteAtlas, dünyanın en lezzetli sandviçlerini sıraladı ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tombik döner, 3. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Kumru ise 67. sırada.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var? - Resim: 1

Lezzet eleştirmenlerinin ve gastronomi uzmanlarının katkılarıyla yapılan araştırmalar neticesinde, TasteAtlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi sandviçlerini sıraladı. Geleneksel tarifleri öne çıkaran bu platform, sandviç dünyasında büyük bir rekabeti de gözler önüne serdi. Çıtır dışı ve yumuşak içiyle dikkat çeken tombik döner, Türkiye'nin gururu olarak 3. sırada yer alırken, kumru ise 67. sırada kendine yer buldu.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ SANDVİÇLERİ:

1 11
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var? - Resim: 2

1. Shawarma / Lübnan

Listenin başında yer alan shawarma, kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan, marine edilip şişte pişirilen etten yapılan lezzetli bir Ortadoğu yemeği olarak dikkat çekiyor. Etin döner şişte pişirilmesi, "çevirme" kelimesiyle ilişkilendirilerek ismini almış olan bu sandviç, Lübnan'da vazgeçilmez bir öğün.

2 11
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var? - Resim: 3

2. Bánh mì / Vietnam

Vietnam'ın en popüler sandviçlerinden biri olan bánh mì, farklı et çeşitleri ve taze sebzelerle dolu, çıtır ekmeğiyle öne çıkan bir lezzet. Hem lezzet hem de malzeme çeşitliliği açısından zengin bir seçenek sunuyor.

3 11
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var? - Resim: 4

3. Tombik Döner (Türkiye)

Türkiye'nin gururu tombik döner, yerli ve yabancı mutfak severlerden büyük ilgi görüyor. Parçalanmış döner etinin pide ekmeğiyle servis edilmesi, ekmeğin dışının çıtır, içinin ise yumuşak olması, bu sandviçi benzersiz kılıyor. Domates, soğan, marul gibi taze sebzeler ve soslarla hazırlanan tombik döner, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri.

4 11
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var? - Resim: 5

4. Meat and Cold Cuts Bánh Mì / Vietnam

Vietnam'da popüler olan bir diğer bánh mì çeşidi, soğuk etler, salatalık, mayonez ve turşu havuçlarla dolu. Bu sandviçin içeriği, Vietnam mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini en iyi şekilde yansıtıyor.

5 11
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var? - Resim: 6

5. Roasted Pork Belly Bánh Mì / Vietnam

Vietnam mutfağının bir başka öne çıkan sandviçi, kavrulmuş domuz göbeği ile yapılan bánh mì heo quay, pişirme teknikleriyle dikkat çekerken, zengin baharatlar ve taze ekmekle birleşiyor.

6 11
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var? - Resim: 7

6. Jibarito / Porto Riko

Ekmeğin yerine kızarmış muzların kullanıldığı Porto Riko'ya özgü jibarito, sarımsaklı mayonez, et, marul ve peynirle dolduruluyor. 

7 11
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var? - Resim: 8

7. Panino col polpo / İtalya

İtalya'nın Bari bölgesine ait bu geleneksel sandviç, ahtapot, zeytinyağı, maydanoz ve baharatlarla hazırlanarak közde pişiriliyor. Taze ve lezzetli bir alternatif sunan panino col polpo, deniz ürünleri sevenler için ideal bir seçenek.

8 11
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var? - Resim: 9

8. Tortas / Meksika

Meksika'nın geleneksel tortas sandviçleri, otantik Meksika malzemeleriyle dolu ve bölgesel lezzetleri yansıtan önemli bir yemek çeşididir.

9 11
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var? - Resim: 10

9. Lobster Roll / Amerika

Maine eyaletine ait istakoz rulosu, pişmiş ıstakoz eti, tereyağı, marul ve limon suyu ile hazırlanıyor. Yanında patates kızartmasıyla servis edilen bu sandviç, Amerikan mutfağının zarif ve lezzetli örneklerinden biri.

10 11
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var? - Resim: 11

10. Butifarra / Peru

Peru'nun geleneksel sandviçi butifarra, sarımsakla tatlandırılmış jambon, salsa criolla ve aji biberleriyle yapılan çıtır beyaz ekmekten oluşuyor. Bu sandviç, Peru mutfağının zengin tatlarını bir arada sunuyor.

11 11