Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var?

Lezzet eleştirmenlerinin ve gastronomi uzmanlarının katkılarıyla yapılan araştırmalar neticesinde, TasteAtlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi sandviçlerini sıraladı. Geleneksel tarifleri öne çıkaran bu platform, sandviç dünyasında büyük bir rekabeti de gözler önüne serdi. Çıtır dışı ve yumuşak içiyle dikkat çeken tombik döner, Türkiye'nin gururu olarak 3. sırada yer alırken, kumru ise 67. sırada kendine yer buldu.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ SANDVİÇLERİ: