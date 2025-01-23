Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Bakın ilk 10'da Türkiye'den hangi lezzet var?
TasteAtlas, dünyanın en lezzetli sandviçlerini sıraladı ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tombik döner, 3. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Kumru ise 67. sırada.
Lezzet eleştirmenlerinin ve gastronomi uzmanlarının katkılarıyla yapılan araştırmalar neticesinde, TasteAtlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi sandviçlerini sıraladı. Geleneksel tarifleri öne çıkaran bu platform, sandviç dünyasında büyük bir rekabeti de gözler önüne serdi. Çıtır dışı ve yumuşak içiyle dikkat çeken tombik döner, Türkiye'nin gururu olarak 3. sırada yer alırken, kumru ise 67. sırada kendine yer buldu.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ SANDVİÇLERİ:
1. Shawarma / Lübnan
Listenin başında yer alan shawarma, kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan, marine edilip şişte pişirilen etten yapılan lezzetli bir Ortadoğu yemeği olarak dikkat çekiyor. Etin döner şişte pişirilmesi, "çevirme" kelimesiyle ilişkilendirilerek ismini almış olan bu sandviç, Lübnan'da vazgeçilmez bir öğün.
2. Bánh mì / Vietnam
Vietnam'ın en popüler sandviçlerinden biri olan bánh mì, farklı et çeşitleri ve taze sebzelerle dolu, çıtır ekmeğiyle öne çıkan bir lezzet. Hem lezzet hem de malzeme çeşitliliği açısından zengin bir seçenek sunuyor.
3. Tombik Döner (Türkiye)
Türkiye'nin gururu tombik döner, yerli ve yabancı mutfak severlerden büyük ilgi görüyor. Parçalanmış döner etinin pide ekmeğiyle servis edilmesi, ekmeğin dışının çıtır, içinin ise yumuşak olması, bu sandviçi benzersiz kılıyor. Domates, soğan, marul gibi taze sebzeler ve soslarla hazırlanan tombik döner, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri.
4. Meat and Cold Cuts Bánh Mì / Vietnam
Vietnam'da popüler olan bir diğer bánh mì çeşidi, soğuk etler, salatalık, mayonez ve turşu havuçlarla dolu. Bu sandviçin içeriği, Vietnam mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini en iyi şekilde yansıtıyor.
5. Roasted Pork Belly Bánh Mì / Vietnam
Vietnam mutfağının bir başka öne çıkan sandviçi, kavrulmuş domuz göbeği ile yapılan bánh mì heo quay, pişirme teknikleriyle dikkat çekerken, zengin baharatlar ve taze ekmekle birleşiyor.
6. Jibarito / Porto Riko
Ekmeğin yerine kızarmış muzların kullanıldığı Porto Riko'ya özgü jibarito, sarımsaklı mayonez, et, marul ve peynirle dolduruluyor.
7. Panino col polpo / İtalya
İtalya'nın Bari bölgesine ait bu geleneksel sandviç, ahtapot, zeytinyağı, maydanoz ve baharatlarla hazırlanarak közde pişiriliyor. Taze ve lezzetli bir alternatif sunan panino col polpo, deniz ürünleri sevenler için ideal bir seçenek.
8. Tortas / Meksika
Meksika'nın geleneksel tortas sandviçleri, otantik Meksika malzemeleriyle dolu ve bölgesel lezzetleri yansıtan önemli bir yemek çeşididir.
9. Lobster Roll / Amerika
Maine eyaletine ait istakoz rulosu, pişmiş ıstakoz eti, tereyağı, marul ve limon suyu ile hazırlanıyor. Yanında patates kızartmasıyla servis edilen bu sandviç, Amerikan mutfağının zarif ve lezzetli örneklerinden biri.
10. Butifarra / Peru
Peru'nun geleneksel sandviçi butifarra, sarımsakla tatlandırılmış jambon, salsa criolla ve aji biberleriyle yapılan çıtır beyaz ekmekten oluşuyor. Bu sandviç, Peru mutfağının zengin tatlarını bir arada sunuyor.