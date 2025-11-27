Dünyanın en kalabalık şehri belli oldu!

BM’nin 2025 Dünya Kentleşme Beklentileri raporu, Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın Tokyo’yu geride bırakarak dünyanın en kalabalık şehri olduğunu ortaya koydu. Asya’nın megakent ağırlığı ise dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta, 42 milyonluk tahmini nüfusuyla bir zamanlar listenin zirvesinde yer alan Tokyo'yu geride bırakarak dünyanın en kalabalık kenti unvanını elde etti.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı Nüfus Birimi tarafından hazırlanan 2025 Dünya Kentleşme Beklentileri raporu, küresel demografik değişimlere ve şehirlerin geleceğine ışık tutuyor.

Yayımlanan rapora göre, dünyanın en yoğun nüfuslu şehirleri sıralaması önemli ölçüde değişti:

Endonezya'nın başkenti Cakarta, 42 milyon tahmini nüfusuyla zirveye oturdu.

Bangladeş'in başkenti Dakka, 37 milyon nüfusla ikinci sırada yerini aldı.

BM'nin 2018'deki raporunda birincilikle bulunan Tokyo, bu yıl 33 milyon nüfusla üçüncü sıraya geriledi.

ASYA KENTLEŞMEDE LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Raporda sunulan veriler, kentleşmenin hızının ve coğrafi dağılımının altını çiziyor. 

Dünya genelinde en kalabalık 10 kentten 9'unun Asya'da bulunduğu bilgisi dikkat çekiyor.

Bu listede Cakarta, Dakka ve Tokyo’nun yanı sıra Yeni Delhi, Şanghay, Guangcou, Kahire, Manila, Kalküta ve Seul yer alıyor.

Kentleşme oranlarına bakıldığında, 1950’de dünya nüfusunun yalnızca yüzde 20’sinin şehirlerde yaşadığına işaret edilirken, bugün bu oranın yaklaşık yüzde 50 seviyelerine ulaştığı vurgulandı. 2050 yılına gelindiğinde ise dünya nüfusundaki artışın üçte ikisinin şehir merkezlerinde, geri kalan kısmının ise kasaba ve küçük yerleşimlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Raporda, büyük şehir sayısının 1975’te 8 iken 2025 itibarıyla 33’e yükseldiği bilgisi de kaydedildi.

TOKYO YAVAŞLAMANIN ARDINDAN TEKRAR TOPARLANIYOR

Raporda ayrıca, eski şampiyon Tokyo’nun nüfus artış hızının Kovid-19 salgını sırasında geçici bir yavaşlama dönemine girdiği kaydedildi. Ancak, iş ve eğitim alanlarında fırsat arayan genç nüfusun şehre akınıyla birlikte, başkentin nüfus artış hızında yeniden toparlanma evresine geçtiği bilgisi paylaşıldı.

