Dünya'nın en kalabalık ülkesi ünvanı bu ay değişiyor
Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi ünvanını devrdiyor. Ülke nüfusunun azalma eğilime girmesiyle, Hindistan'ın "dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi" olarak bu ay Çin'i geride bırakacağı tahmin ediliyor.
Dünya nüfusu 8 milyara ulaşırken; en kalabalık ülke ünvanı, Çin'den Hindistan'a geçiyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminine göre Hindistan, Nisan ayının ikinci yarısında 1,4 milyarı aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olacak.
Hindistan'ın nüfusu 2011 yılında yapılan iç sayım sonucu 1,21 milyar olarak açıklanmıştı. Hükümet, her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımını 2021 yılında Covid-19 salgınını gerekçe göstererek ertelemişti.
NÜFUS İLE BİRLİKTE İŞSİZLİK DE ARTIYOR
Son veriler, 12 yıl içinde nüfusa 210 milyon, yani neredeyse Brezilya nüfusu kadar kişi eklendiği anlamına geliyor. Ancak bu da yeni sorunlar demek. Çünkü, Hindistan nüfus artışıyla birlikte ciddi bir işsizlik sorunu yaşıyor.
Hindistan'ın yakalayıp geçtiği Çin'in nüfusuysa,, 2022'de 800 bin kişi azalarak,1961'den bu yana ilk kez geriledi. Çin Ulusal İstatistik Büros'unun verilerine göre, Çin ana karasının nüfusu 2021'de 1 milyar 412 milyon 600 bin idi. 2022'de nüfus 1 milyar 411 milyon 800 bin olarak açıklandı.