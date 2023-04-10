Dünya'nın en kalabalık ülkesi ünvanı bu ay değişiyor

Hindistan'ın yakalayıp geçtiği Çin'in nüfusuysa,, 2022'de 800 bin kişi azalarak,1961'den bu yana ilk kez geriledi. Çin Ulusal İstatistik Büros'unun verilerine göre, Çin ana karasının nüfusu 2021'de 1 milyar 412 milyon 600 bin idi. 2022'de nüfus 1 milyar 411 milyon 800 bin olarak açıklandı.