Dünyanın en pahalı pasaportları: Sizce birinci sırada hangi ülke var?
Yaz tatili yaklaşırken gezginler pasaport çıkartmaya başlıyor. İşte dünyanın en pahalı pasaportları...
Pasaportlar her ülkede fiyatlarıyla merak konusu oluyor. Bakalım hangi ülkenin vatandaşı pasaporta ne kadar ödüyor?
1.TÜRKİYE
Türkiye pasaportu, dünyanın en pahalı pasaportları listesinde 1. oldu. Türkiye'de 10 yıllık pasaport almanın maliyeti 8 bin 623,30 TL. Yani, 268 dolara denk geliyor
2.MEKSİKA
10 yıllık Meksika pasaportu 234 dolar seviyesinde bulunuyor.
3.AVUSTRALYA
Avustralya, 228 dolar.