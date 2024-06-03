Dünyanın en pahalı pasaportları: Sizce birinci sırada hangi ülke var?

Yaz tatili yaklaşırken gezginler pasaport çıkartmaya başlıyor. İşte dünyanın en pahalı pasaportları...

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Editör: Yağmur Biçen
Dünyanın en pahalı pasaportları: Sizce birinci sırada hangi ülke var? - Resim: 1

Pasaportlar her ülkede fiyatlarıyla merak konusu oluyor. Bakalım hangi ülkenin vatandaşı pasaporta ne kadar ödüyor? 

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Dünyanın en pahalı pasaportları: Sizce birinci sırada hangi ülke var? - Resim: 2

1.TÜRKİYE

Türkiye pasaportu, dünyanın en pahalı pasaportları listesinde 1. oldu. Türkiye'de 10 yıllık pasaport almanın maliyeti 8 bin 623,30 TL. Yani, 268 dolara denk geliyor

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Dünyanın en pahalı pasaportları: Sizce birinci sırada hangi ülke var? - Resim: 3

2.MEKSİKA

10 yıllık Meksika pasaportu 234 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Dünyanın en pahalı pasaportları: Sizce birinci sırada hangi ülke var? - Resim: 4

3.AVUSTRALYA

Avustralya, 228 dolar.

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