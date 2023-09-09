Dünyanın en ürkeceğiniz müzesi! Meksika Mumyalar Müzesi'nden eşsiz kareler
Meksika, mumyaların doğal olarak korunduğu ve sergilendiği birkaç ülkeden biridir. Meksika’nın Guanajuato şehrinde bulunan El Museo De Las Momias (Mumya Müzesi) dünyanın en ürkünç müzelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Meksika, mumyaların doğal olarak korunduğu ve sergilendiği birkaç ülkeden biridir. Meksika’nın Guanajuato şehrinde bulunan El Museo De Las Momias (Mumya Müzesi) dünyanın en ilginç ve en korkunç müzelerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Müzede, 1833 yılında kolera salgınından ölen insanların doğal ortamda mumyalanmış cesetleri yer almaktadır. Bu mumyalar, mezar işlerinin hızlı ve düzensiz yapılması nedeniyle canlı canlı gömülen insanlar da dahil olmak üzere, farklı yaş, cinsiyet ve sosyal sınıflardan insanları temsil etmektedir. Müze, ziyaretçilerine hem tarihi hem de korkutucu bir deneyim sunmaktadır.
Müzenin kuruluşu ise ilginç bir hikâyeye dayanmaktadır. 1865 yılında, mezarlıkta yer açmak için bazı mezarlar açıldığında, mumyalaşmış cesetlerin bulunduğu fark edilmiştir. Bu cesetler, mezarlık yönetimi tarafından depolanmış ve daha sonra ziyaretçilerin merakını çekmiştir.
Mezarlık yönetimi, mumyaları görmek isteyenlere küçük bir ücret karşılığında izin vermiştir. Böylece, Meksika’nın ilk mumya müzesi ortaya çıkmıştır. Günümüzde, müzede 111 adet insan mumyası ve 4 adet hayvan mumyası bulunmaktadır.