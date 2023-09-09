Dünyanın en ürkeceğiniz müzesi! Meksika Mumyalar Müzesi'nden eşsiz kareler

Müzede, 1833 yılında kolera salgınından ölen insanların doğal ortamda mumyalanmış cesetleri yer almaktadır. Bu mumyalar, mezar işlerinin hızlı ve düzensiz yapılması nedeniyle canlı canlı gömülen insanlar da dahil olmak üzere, farklı yaş, cinsiyet ve sosyal sınıflardan insanları temsil etmektedir. Müze, ziyaretçilerine hem tarihi hem de korkutucu bir deneyim sunmaktadır.