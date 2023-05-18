Dünyanın en yüksek intihar oranlarına sahip 10 ülkesi

9·NEPAL

Nepal Polisinin raporlarına göre, Nepal'de meydana gelen ve yaklaşık 965 kişinin doğanın en güçlü kuvvetlerinden biri tarafından öldürülmek yerine kendi elleriyle yaşamlarına son vermelerine neden olan korkunç depremlerin ardından intihar edenlerin sayısında şaşırtıcı bir artış olmuştur.

Bu depremler Nisan 2015'te meydana gelmiştir ve bu da eğer insanlar bu yıl canlarına kıymışlarsa, bunun nedeninin bu trajik olaylar sırasında sevdiklerini kaybetmek ya da onlarla baş edememek olduğunu açıklayabilir. Bu da ülkeyi en yüksek intihar oranlarına sahip ülkelerden biri haline getirmektedir.

Belli ki bu durum içlerine Tanrı korkusu salmış olmalı ve yeryüzünde, bir evin kendilerinin ve sevdikleri her şeyin üzerine düşmesine neden olabilecek, tüm hayatları boyunca inşa ettikleri ya da sahip oldukları her şeyi yerle bir edebilecek bir yer sarsıntısından korkmayacak hiçbir insan yoktur.

Nepal polis verilerine göre de her yıl 4000'den fazla kişi intihar etmekte ve bunların büyük çoğunluğu doğal afetlerle ilgili korkular ya da şikayetler nedeniyle, geri kalanı ise yoksulluk nedeniyle intihar etmektedir. Doğal afetler insanlar tarafından kontrol edilemez ancak insanlar kendi yaşamlarına karşı kendi eylemlerini kontrol etme gücüne sahiptir.