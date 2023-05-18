Dünyanın en yüksek intihar oranlarına sahip 10 ülkesi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), her yıl intiharın dünya çapında 800.000'den fazla insanın hayatına mal olduğunu tahmin etmektedir. İntihar oranları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterse de, bazı ülkeler diğerlerine kıyasla daha yüksek intihar oranlarına sahiptir.
10· KAZAKİSTAN
Aslında genel olarak ülkeler düşünüldüğünde hemen akla gelen bir isim olmadığı için dünya için biraz 'hayalet' bir ülke olan Kazakistan'da intihar, son zamanlarda meydana gelen en büyük talihsiz olaylardan biridir. Kazakistan, dünyada en yüksek intihar oranlarına sahip ülkeler arasında onuncu sırada yer almaktadır. Kazakistan'da 5 ay içinde 86 genç intihar etti ve bu çocukların hepsi 18 yaşından küçüktü ve yasal yaşta bile olmayan birinin intihar edecek kadar ne gibi stresleri olabilir diye düşünebiliriz.
Bu vakaların çoğu, sınavlarda başarısız olmak ve insanların utancıyla yüzleşecek kadar güçlü olmamak gibi ortak sorunlara dayanmaktadır. Ancak genel olarak başarısızlık dünyanın sonu değildir, kişi sadece denemeyi bırakırsa başarısız olur. İntihara yol açan diğer ilgili vakalar arasında şunlar sayılabilir: aşırı yalnızlık hissi, çocukta düşmanlık yaratabilecek okul çatışmaları veya aile içi çatışmalar.
9·NEPAL
Nepal Polisinin raporlarına göre, Nepal'de meydana gelen ve yaklaşık 965 kişinin doğanın en güçlü kuvvetlerinden biri tarafından öldürülmek yerine kendi elleriyle yaşamlarına son vermelerine neden olan korkunç depremlerin ardından intihar edenlerin sayısında şaşırtıcı bir artış olmuştur.
Bu depremler Nisan 2015'te meydana gelmiştir ve bu da eğer insanlar bu yıl canlarına kıymışlarsa, bunun nedeninin bu trajik olaylar sırasında sevdiklerini kaybetmek ya da onlarla baş edememek olduğunu açıklayabilir. Bu da ülkeyi en yüksek intihar oranlarına sahip ülkelerden biri haline getirmektedir.
Belli ki bu durum içlerine Tanrı korkusu salmış olmalı ve yeryüzünde, bir evin kendilerinin ve sevdikleri her şeyin üzerine düşmesine neden olabilecek, tüm hayatları boyunca inşa ettikleri ya da sahip oldukları her şeyi yerle bir edebilecek bir yer sarsıntısından korkmayacak hiçbir insan yoktur.
Nepal polis verilerine göre de her yıl 4000'den fazla kişi intihar etmekte ve bunların büyük çoğunluğu doğal afetlerle ilgili korkular ya da şikayetler nedeniyle, geri kalanı ise yoksulluk nedeniyle intihar etmektedir. Doğal afetler insanlar tarafından kontrol edilemez ancak insanlar kendi yaşamlarına karşı kendi eylemlerini kontrol etme gücüne sahiptir.
8·TANZANYA
Tanzanya'da yaşayan bir şeytan var ve hayır, dünyaca bilinen 'Tanzanya Şeytanı'ndan bahsetmiyoruz. Bu durumda 'Şeytan', yıllar geçtikçe dalgalanmaya devam eden intihar oranlarındaki artış olacaktır. Bu dalgalanmaların çoğu azalma yerine artışlardan kaynaklanmaktadır.
Tanzanya'daki intihar oranları psikiyatristleri, fizyologları ve 'Zihin' uzmanı olan diğer profesyonelleri endişelendirmeye yetmekte ve Tanzanya halkı söz konusu olduğunda intihar oranının ve artışının ardındaki nedene dair beklenti ve tefekkür uyandırmaktadır.
Tanzanya 5 yıllık bir süre içerisinde en yüksek intihar oranlarına sahip ülke olmuş ve çoğunluğu erkek ve kadınlardan oluşan 3420 intihar vakası ile 18 yaşından küçük azınlığın ölümüne tanıklık etmiştir.
Bu intiharların ardında yatan önemli nedenler arasında genç kızlar ve onların her gün karşılaştıkları sosyal sorunlar, elbette daha fazla dayanamayacakları düzeyde stres yaratmaları ve HIV/AIDS gibi yaşamak istemeyecekleri tedavisi olmayan hastalıklar yer almaktadır.
7· MOZAMBİK
Bayrağında Ak-47 olan bir ülke, bir savaş bölgesi olduğunu ve insanlardan oluşan bir medeniyette medeni olmamak için her erkeğin asker olması gerektiğini dramatik bir şekilde ifade eder. Bunu görmek dünyaya umutsuzluğun sembolü olarak yansıyacaktır. Mozambik'in bazı bölgeleri söz konusu olduğunda vahşet, saldırganlık, savunma ve iç savaş oyunun adıdır.
Mozambik'in aynı zamanda Afrika'nın en yoksul ve en az gelişmiş ülkelerinden biri olması, intihara başvurmalarına katkıda bulunan bir dizi sorunla ve yaşamı aşağılayıcı şeylerle karşılaşacakları anlamına gelir. Ülke dünyadaki en yüksek intihar oranlarından birine sahiptir. Örneğin, kırsal bölgelerde herkes uygun sağlık koşullarına sahip değildir ve sıtma ve diğer su kaynaklı hastalıklara yakalanabilecekleri bir nehre ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda kalacaklardır.
Tecavüz de Mozambik'te meydana gelen bir suçtur ve diğer ülkelerdeki kadar sık meydana gelmese de, mağdurun hayatını mahveden bu olayın bir sonucu olarak intihar etmesine neden olacak kadar travmatik olabilmektedir. Mozambik, "Afrika'da 1 Numaralı İntihar Ülkesi" olarak gösterilmektedir. Yoksulluk ve her türlü tedavi edilemez ve kronik hastalığa yatkınlık nedeniyle, intihar Mozambik'te nadiren meydana gelebilecek bir şey değildir.