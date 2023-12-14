Dünya’nın En Zeki Ülkeleri Açıklandı! En Yüksek IQ’ya Sahip İlk 10 Ülke Hangisi Oldu?

Dünya’nın en zeki ülkeleri belirlendi! En yüksek IQ’ya sahip ülkeler hangileri oldu? İlk 10 sıralamaya girmeyi başaran ülkeler hangileri? Türkiye bu listenin kaçıncı sırasında? İşte Dünya’nın en zeki ülkeleri…

# Dünya'nın en zeki ülkeleri
Editör: Selime Albayrak
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Dünya’nın En Zeki Ülkeleri Açıklandı! En Yüksek IQ’ya Sahip İlk 10 Ülke Hangisi Oldu? - Resim: 1

Singapur

Singapur, 108 IQ seviyesiyle zirveye çıkmayı başardı.

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Dünya’nın En Zeki Ülkeleri Açıklandı! En Yüksek IQ’ya Sahip İlk 10 Ülke Hangisi Oldu? - Resim: 2

Hong Kong

Singapur’u yine 108 IQ seviyesiyle Hong Kong takip etti ve ikinci sırada yer aldı.

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Dünya’nın En Zeki Ülkeleri Açıklandı! En Yüksek IQ’ya Sahip İlk 10 Ülke Hangisi Oldu? - Resim: 3

Tayvan

Tayvan, 106 IQ seviyesiyle üçüncü sıraya yerleşti.

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Dünya’nın En Zeki Ülkeleri Açıklandı! En Yüksek IQ’ya Sahip İlk 10 Ülke Hangisi Oldu? - Resim: 4

Güney Kore

Güney Kore, 106 IQ seviyesiyle Tayvan’ı takip etti ve dördüncü sırada yer aldı.

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