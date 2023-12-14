Dünya’nın En Zeki Ülkeleri Açıklandı! En Yüksek IQ’ya Sahip İlk 10 Ülke Hangisi Oldu?
Dünya’nın en zeki ülkeleri belirlendi! En yüksek IQ’ya sahip ülkeler hangileri oldu? İlk 10 sıralamaya girmeyi başaran ülkeler hangileri? Türkiye bu listenin kaçıncı sırasında? İşte Dünya’nın en zeki ülkeleri…
Editör: Selime Albayrak
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Singapur
Singapur, 108 IQ seviyesiyle zirveye çıkmayı başardı.
Hong Kong
Singapur’u yine 108 IQ seviyesiyle Hong Kong takip etti ve ikinci sırada yer aldı.
Tayvan
Tayvan, 106 IQ seviyesiyle üçüncü sıraya yerleşti.
Güney Kore
Güney Kore, 106 IQ seviyesiyle Tayvan’ı takip etti ve dördüncü sırada yer aldı.