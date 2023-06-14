Uykuları kaçıracak sıcaklıklar geliyor: El Nino yakacak
3 yıllık La Nina etkisi biterken, okyanus sularını ısıtan El Nino geri dönüyor. Uzmanlar 2023 ve 2024’te sıcaklık rekorları kırılmasına yol açacak olan El Nino, 5 yıl içinde küresel ekonomiye 3 trilyon dolar zarar vereceğini ifade etti.
İklim krizi doğanın dengesini de bozdu. Üç yıldır etkili olan La Nina etkisi sona erdi yerini El Nino'ya bıraktı. Rekor sıcaklıkları beraberinde getirecek olan El Nino gelmeden endişeler başladı.
La Nina ve El Nino…İspanyolca sırasıyla “Küçük kız” ve “Küçük oğlan” anlamına geliyor. La Nina, Pasifik Okyanusu’nun ekvatoral bandındaki okyanus suyu sıcaklığının 3-5 derece arası düştüğü; El Nino ise aynı derecelerle arttığı iki farklı iklim olayı… Hava olaylarında üç yıldır etkisini gösteren La Nina sona erdi; El Nino ise başlamak üzere…
Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) göre, El Nino kabusunun haziran sonuna kadar başlama oranı yüzde 60. Ağustosa kadar başlama ihtimali yüzde 70, eylülde başlama ihtimali ise yüzde 80…
El Nino hava olayı sırasında, ekvator boyunca batı yönünde esen rüzgarlar yavaşlıyor, ılık sular doğuya itiliyor ve okyanuslarda yüzey sıcaklıkları artıyor. Bu da hava sıcaklıklarının ortalama 0.2 santigrat derece artmasına neden oluyor.
Dünyaca ünlü Science dergisi, El Nino’nun geri dönüşüyle birlikte 2023 ve 2024’te sıcaklık rekorlarının kırılabileceğine dikkat çekti ve ekledi:
“2029’a kadar El Nino’nun küresel ekonomiye 5 yıllık zararı tam 3 trilyon dolar olacak.”
Uyarı bitti mi, hayır: “Küresel ortalama yüzey sıcaklıkları önümüzdeki beş yılın birinde 1.5 derece artma olasılığı da yüzde 66."