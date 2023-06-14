Uykuları kaçıracak sıcaklıklar geliyor: El Nino yakacak

La Nina ve El Nino…İspanyolca sırasıyla “Küçük kız” ve “Küçük oğlan” anlamına geliyor. La Nina, Pasifik Okyanusu’nun ekvatoral bandındaki okyanus suyu sıcaklığının 3-5 derece arası düştüğü; El Nino ise aynı derecelerle arttığı iki farklı iklim olayı… Hava olaylarında üç yıldır etkisini gösteren La Nina sona erdi; El Nino ise başlamak üzere…