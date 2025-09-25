Elektronik cihazlar için tehlike çanları: NASA’dan “Güneş uyanıyor” uyarısı

Güneş lekeleriyle ilgili gözlemler 1600’lü yıllara kadar uzanıyor. Ancak Güneş’in bazı dönemlerde neden düşük aktiviteye girdiği, ardından tekrar neden hızlandığı hâlâ tam olarak bilinmiyor.

Bu konuda açıklama yapan Jasinski, “Güneş’in 1790’da başlayan 40 yıllık minimuma neden girdiğini hâlâ bilmiyoruz,” diyerek bu uzun vadeli eğilimlerin öngörülemezliğine dikkat çekti.