Elektronik sigara içenler dikkat: Genç kız ölümden döndü

20 yaşında ABD'de yaşayan Karlee Ozkurt, elektronik sigara yüzünden neredeyse hayatını kaybediyordu. Elektronik sigaranın neden olduğu ciğerindeki yanma sonucunda genç kızda kalıcı hasar oluştu.

# abd # Elektronik sigara
Elektronik sigara içenler dikkat: Genç kız ölümden döndü - Resim: 1

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki 20 yaşındaki Karlee Ozkurt 5 yıl boyunca elektronik sigara kullandı. 

1 5
Elektronik sigara içenler dikkat: Genç kız ölümden döndü - Resim: 2

Bağımlılığı yüzünden sağ akciğeri iki kez sönen genç kızda kalıcı hasar da meydana geldi. Hayattaki en büyük pişmanlığının elektronik sigaraya başlamasının olduğunu söyledi.

2 5
Elektronik sigara içenler dikkat: Genç kız ölümden döndü - Resim: 3

"Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum" diye konuşan Karlee'nin Kasım 2021'de işteyken ilk kez akciğeri söndü ve fark etmedi. Sırtında kas spazmı yaşadığının sanan genç kız, hastaneye ancak 2 gün sonra gitti.

3 5
Elektronik sigara içenler dikkat: Genç kız ölümden döndü - Resim: 4

Karlee, "İlk seferinde akciğerimin iğne ve şırıngayla yeniden genişletilmesi gerekti, ancak Kasım 2022'de akciğer tekrar çöktükten sonra göğüs duvarına yeniden tutturulması için bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım" dedi. 

4 5