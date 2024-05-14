FETÖ’cü Enes Kanter'e taciz soruşturması

FETÖ'cü Enes Kanter ABD'li aktivist yazar Haley Byrd Wilt'in açıklamalarına göre insan hakları savunuculuğu adı altında katıldığı bir toplantıda kadınlara cinsel tacizde bulundu. Wilt, terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu bilinen eski basketbolcu Enes Kanter'in insan hakları toplantısına katılan kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu sebebiyle soruşturma açıldığını iddia etti.

Wilt, "İnsan Hakları Dünyasında Cinsel Taciz Sorunu Var" başlıklı 'Notus'ta yayınladığı yazıda bir çok kadın aktivistin cinsel tacize maruz kaldığını ancak davanın zarar görmemesi adına sessiz kaldığını açıkladı. NOTUS'ta yer alan yazıda bu tacizcinin FETÖ'cü Enes Kanter olduğu belirtildi. Yazar Wilt tacizi bilen üç kaynağın olayı teyit ettiğini ve Oslo Özgürlük Forumu'nu düzenleyen insan hakları kuruluşu Human Rights Foundation tarafından Enes Kanter'e soruşturma açıldığını yazdı