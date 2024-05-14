FETÖ’cü Enes Kanter'e taciz soruşturması

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter'e taciz soruşturması açıldı. ABD'li aktivist yazar Haley Byrd Wilt, FETÖ'cü eski basketbolcu Enes Kanter'in kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

FETÖ’cü Enes Kanter'e taciz soruşturması
Editör: Mert Sagit
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 FETÖ'cü Enes Kanter ABD'li aktivist yazar Haley Byrd Wilt'in açıklamalarına göre insan hakları savunuculuğu adı altında katıldığı bir toplantıda kadınlara cinsel tacizde bulundu.  Wilt, terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu bilinen eski basketbolcu Enes Kanter'in insan hakları toplantısına katılan kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu sebebiyle soruşturma açıldığını iddia etti. 

Wilt, "İnsan Hakları Dünyasında Cinsel Taciz Sorunu Var" başlıklı 'Notus'ta yayınladığı yazıda bir çok kadın aktivistin cinsel tacize maruz kaldığını ancak davanın zarar görmemesi adına sessiz kaldığını açıkladı. NOTUS'ta yer alan yazıda bu tacizcinin FETÖ'cü Enes Kanter olduğu belirtildi. Yazar Wilt tacizi bilen üç kaynağın olayı teyit ettiğini ve Oslo Özgürlük Forumu'nu düzenleyen insan hakları kuruluşu Human Rights Foundation tarafından Enes Kanter'e soruşturma açıldığını yazdı

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