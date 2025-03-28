Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler

Gazze kentinde bir araya gelen Filistinli ressamlar, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri anmak ve halkın topraklarına bağlılığını, direnişini ve kararlılığını vurgulamak amacıyla bir duvara grafiti çizdi.

Yayınlanma: Güncellenme:
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 1

 Filistinli ressamlar, Gazze duvarlarını boyadı

1 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 2

Filistinli ressamlar, Gazzelilerin direnişini grafiti ile anlattı

2 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 3

Filistin'in kararlılığı duvarlara yansıdı

3 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 4

İsrail'in saldıralarında hayatlarını kaybedenleri andılar

4 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 5

Onlarca ressam Filistinlilerin kahramanlıklarını böyle yansıttı

5 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 6

AA foto Muhabiri Saeed Mohammed, o duvarları fotoğrafladı

6 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 7

Filistin direnişini Gazze duvarlarına böyle resmettiler

7 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 8

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.

8 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 9

Grafiti sanatıyla Filistin'deki direniş duvarlara yansıdı

9 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 10

Ressamların elinden çıkan çizimler Filistinlilerin direnişini tüm dünyaya duyuruyor

10 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 11
11 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 12
12 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 13
13 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 14
14 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 15
15 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 16
16 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 17
17 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 18
18 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 19
19 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 20
20 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 21
21 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 22
22 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 23
23 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 24
24 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 25
25 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 26
26 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 27
27 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 28
28 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 29
29 30
Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler - Resim: 30
30 30
filistin gazze israil Graffiti ressam