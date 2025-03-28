Filistin direnişini Gazze duvarlarına resmettiler
Gazze kentinde bir araya gelen Filistinli ressamlar, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri anmak ve halkın topraklarına bağlılığını, direnişini ve kararlılığını vurgulamak amacıyla bir duvara grafiti çizdi.
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Filistinli ressamlar, Gazze duvarlarını boyadı
Filistinli ressamlar, Gazzelilerin direnişini grafiti ile anlattı
Filistin'in kararlılığı duvarlara yansıdı
İsrail'in saldıralarında hayatlarını kaybedenleri andılar
Onlarca ressam Filistinlilerin kahramanlıklarını böyle yansıttı
AA foto Muhabiri Saeed Mohammed, o duvarları fotoğrafladı
Filistin direnişini Gazze duvarlarına böyle resmettiler
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.
Grafiti sanatıyla Filistin'deki direniş duvarlara yansıdı
Ressamların elinden çıkan çizimler Filistinlilerin direnişini tüm dünyaya duyuruyor
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