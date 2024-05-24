Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanımıyor?

Dönemin Filistin lideri Yaser Arafat, 15 Kasım 1988'de ilk intifada sırasında tek taraflı olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet ilan etti. Cezayir'de Filistin Ulusal Konseyi toplantısında bu duyuruyu yapmasının ardından Cezayir, bağımsız bir Filistin devletini resmen tanıyan ilk ülke oldu. Birkaç hafta içinde Türkiye, Hindistan, Arap dünyasının büyük bir kısmı, bazı orta ve doğu Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere onlarca ülke aynı adımı attı.