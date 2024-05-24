Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanımıyor?
İsveç, Norveç ve İrlanda, 28 Mayıs'ta Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı. Dünyada bir çok ülke Filistin'i devlet olarak tanısa da hâlâ devlet olarak tanımayan ülkeler de var. Peki hangi ülkeler Filistin'i tanıyor hangileri tanımıyor? İşte yanıtı...
Dönemin Filistin lideri Yaser Arafat, 15 Kasım 1988'de ilk intifada sırasında tek taraflı olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet ilan etti. Cezayir'de Filistin Ulusal Konseyi toplantısında bu duyuruyu yapmasının ardından Cezayir, bağımsız bir Filistin devletini resmen tanıyan ilk ülke oldu. Birkaç hafta içinde Türkiye, Hindistan, Arap dünyasının büyük bir kısmı, bazı orta ve doğu Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere onlarca ülke aynı adımı attı.
Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 139'u Filistin'i devlet olarak tanıyor. Bunlar arasında 22 üyeli Arap Grubu, 57 ülkeli İslam İşbirliği Teşkilatı ve 120 üyeli Bağlantısızlar Hareketi de bulunuyor. Son açıklama ile Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı toplamda 142'ye yükselmiş olacak. Buna karşın 40'a yakın ülke de Filistin'i devlet olarak tanımıyor.
FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIMAYAN ÜLKELER
Filistin'i tanımayan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. ABD'nin yanı sıra Filistin'i tanımayan diğer ülkeler şu şekilde:
• Almanya
• Avustralya
• Avusturya
• Batı Sahra
• Belçika
• Burma
• Erite
• Ermenistan
• Estonya
• Finlandiya
• Fransa
• Guatemala
• Güney Kore
• Haiti
• Hollanda