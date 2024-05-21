Filistinli direniş grupları İsrail askerlerini vurdu

Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar, bir süredir kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ile güneydeki Refah kentinde yoğunlaşıyor.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs Seriyyeleri ile Cibaliya Mülteci Kampında düzenledikleri ortak saldırıda Merkava tipi 2 tankı tanksavar füze ve mermileriyle vurduğunu duyurdu.

Açıklamada Cibaliya'nın doğusunda, bir Apache tipi helikopterin, SAM-7 füzesiyle hedef alındığı, bir İsrail askerinin de keskin nişancılar tarafından vurulduğu kaydedildi.

Kudüs Seriyyelerinin ise Cibaliya'da Imad Akl Camisi yakınlarında İsrail askerleriyle çatıştığı ve askerlerden ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

Refah'ta ise İsrail askerlerine havan topları ve patlayıcılığı yüksek bombalarla düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.