Fransa’da hayat durdu! 230’dan fazla protesto, yüz binler sokaklarda
Fransa, hükümetin açıkladığı yeni kemer sıkma önlemlerine karşı ülke çapında düzenlenen grev ve protestolarla bir kez daha kitlesel bir harekete sahne oldu. Yüz binlerce kişinin katılması beklenen gösteriler, ulaşımda büyük aksamalara ve okullarda derslerin işlenmemesine yol açtı.
Perşembe sabahı itibarıyla Fransa’nın dört bir yanında 230’dan fazla eylem düzenlendi. Otogarların, tren istasyonlarının ve okulların önünde ablukalar kuruldu.
Yetkililer, eylemlerin beklenenden daha düşük yoğunlukta olduğunu öne sürerken, İçişleri Bakanlığı görevini bırakmaya hazırlanan Bruno Retailleau, gösterilere yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Ancak Euronews'e göre, sendikalar, bu rakamı düşük buluyor. İstihbarat servisleri, Paris’te 100 bin kişi olmak üzere ülke genelinde 600 bin ila 900 bin kişinin eylemlere katılabileceğini tahmin ediyor. Bu rakamlar, iki yıl önce emeklilik reformuna karşı yapılan kitlesel protestolardan bu yana en büyük gösterilere işaret ediyor.
SENDİKALAR “ACIMASIZ BÜTÇE PLANI”NA KARŞI AYAKTA
Sekiz büyük sendikanın çağrısıyla düzenlenen grevler, yaz aylarında açıklanan ve “acımasız” olarak nitelenen bütçe planlarını hedef aldı.
François Bayrou hükümetinin geçen hafta düşmesi, sendikaların eylem kararlılığını azaltmadı. Sendika liderleri, kesintilere karşı mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.
58 GÖZALTI
Yetkililere göre, ülke çapında en az 58 kişi gözaltına alındı. Paris’te sabah erken saatlerde çıkan olaylarda 11 kişi gözaltına alınırken, polis olası şiddet olaylarına karşı 80 bin güvenlik gücünü görevlendirdi.
Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, yüzlerce aşırı sol grubun sendika yürüyüşlerine sızmaya hazırlandığı uyarısında bulundu ve esnafa iş yerlerini kapatma çağrısı yaptı.
ULAŞIM FELÇ OLDU
Protestoların en fazla etkilediği alanların başında ulaşım geldi. Ulusal demiryolu şirketi SNCF, yüksek hızlı 10 TGV treninden dokuzunun hizmet verdiğini, ancak yerel TER hatlarının sadece yüzde 60 kapasiteyle çalışabildiğini açıkladı. Paris metrosu ve banliyö trenlerinde de ciddi aksamalar yaşandı.
Eğitim sektöründe ise grev yaygın şekilde hissedildi. Sendikalara göre ilkokul öğretmenlerinin üçte biri, ortaokul ve lise öğretmenlerinin ise yüzde 45’i iş bıraktı. Snes-FSU sendikası, kötü çalışma koşullarını, düşük ücretleri ve “kamu eğitimine yönelik saldırıları” protesto ettiklerini duyurdu.
MARTİNİK’TE SU KRİZİ
Fransa’nın Karayipler’deki denizaşırı toprağı Martinik’te, ana dağıtım merkezindeki vanaların kasıtlı olarak kapatılması sonucu 150 bin kişi susuz kaldı.
Yetkililer olayı “sabotaj” olarak tanımladı. Su tedariki kısa sürede yeniden sağlansa da aynı bölgede ikinci bir kapatma girişimi rapor edildi.
KEMER SIKMA ÖNLEMLERİNİN ARKA PLANI
Yeni atanan Başbakan Sebastien Lecornu’nun önerileri arasında işsizlik yardımlarının yeniden düzenlenmesi, emekli maaşlarının enflasyondan arındırılması ve sağlık harcamalarında vatandaşın cebinden daha fazla katkı yapması bulunuyor.
Fransa’nın kamu maliyesi uzun süredir alarm veriyor. Geçen yıl bütçe açığı gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5,8’ine yükselerek AB’nin yüzde 3’lük limitini neredeyse ikiye katladı. Ulusal borç ise 3,3 trilyon euroyu aşarak ekonominin yaklaşık yüzde 114’üne denk geldi. François Bayrou, 2026’ya kadar 44 milyar euroluk harcama kesintisinin kaçınılmaz olduğunu savunmuştu.