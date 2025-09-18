Fransa’da hayat durdu! 230’dan fazla protesto, yüz binler sokaklarda

Ancak Euronews'e göre, sendikalar, bu rakamı düşük buluyor. İstihbarat servisleri, Paris’te 100 bin kişi olmak üzere ülke genelinde 600 bin ila 900 bin kişinin eylemlere katılabileceğini tahmin ediyor. Bu rakamlar, iki yıl önce emeklilik reformuna karşı yapılan kitlesel protestolardan bu yana en büyük gösterilere işaret ediyor.