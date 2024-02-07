Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor! İşte bölgedeki son durum

İsrail, 7 Ekim'den bu yana, tam 124 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik "16 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail'in bir günlük saldırılarında 123 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 169 sivilin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 708'e, yaralı sayısının da 67 bin 147'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına dikkat çekildi.