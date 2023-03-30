30 Mart Filistin Toprak Günü

Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Müdürü Hamdi ed-Delvi, yürüyüşün tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, Filistin topraklarının İsrail hükümetince gasbedilmiş olduğu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığı bir zamanda Filistin Toprak Günü'nü kutladıklarını söyledi.