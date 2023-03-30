30 Mart Filistin Toprak Günü

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 47. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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30 Mart Filistin Toprak Günü - Resim: 1 1 6

Gazze'de düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar ve gençlerin katılımıyla bir yürüyüş yapıldı.

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Yürüyüş boyunca Filistin bayrakları ve İsrail'in 1948 yılında işgal ettiği Filistin beldelerinin isimlerinin bulunduğu pankartlar taşındı, marşlar okundu ve sloganlar atıldı.

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Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Müdürü Hamdi ed-Delvi, yürüyüşün tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, Filistin topraklarının İsrail hükümetince gasbedilmiş olduğu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığı bir zamanda Filistin Toprak Günü'nü kutladıklarını söyledi.

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Filistinlilerin maruz kaldığı saldırılar karşısında dünyanın sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade eden Delvi, Filistin halkının topraklarından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.