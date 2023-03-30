30 Mart Filistin Toprak Günü
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 47. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
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Gazze'de düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar ve gençlerin katılımıyla bir yürüyüş yapıldı.
Yürüyüş boyunca Filistin bayrakları ve İsrail'in 1948 yılında işgal ettiği Filistin beldelerinin isimlerinin bulunduğu pankartlar taşındı, marşlar okundu ve sloganlar atıldı.
Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Müdürü Hamdi ed-Delvi, yürüyüşün tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, Filistin topraklarının İsrail hükümetince gasbedilmiş olduğu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığı bir zamanda Filistin Toprak Günü'nü kutladıklarını söyledi.
Filistinlilerin maruz kaldığı saldırılar karşısında dünyanın sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade eden Delvi, Filistin halkının topraklarından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.