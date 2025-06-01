Güneş’te dev patlama: İnternet ve elektrik kesintileri kapıda mı?

31 Mayıs 2025 tarihinde Güneş’te meydana gelen M8.2 sınıfındaki büyük patlama, sosyal medyada gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bu patlamanın yaklaşık 3 saat sürdüğü ve 1938 kilometre/saniye hızında bir koronal kütle atımı (CME) ile bağlantılı olduğu bildirildi.