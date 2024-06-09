Gurme gezginlerin kılavuzu: Dünyanın en büyüleyici mutfakları ve yemekleri

Tayland - Tom Yum

Tayland mutfağının en popüler çorbalarından biri olan Tom Yum, acı ve ekşi tatların birleşimiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Deniz ürünleri, sebzeler ve baharatlarla zenginleştirilen bu lezzetli çorba, Tayland'ın yerel halkı ve turistler tarafından sıkça tercih edilir.