Hamas: "İnsani Ara"nın Uzatılamamasının Sebebi İsrail

GAZZE (AA) - Hamas, Gazze Şeridi'nde "insani ara"nın uzatılamamasının sorumlusu olarak İsrail'i gösterdi.

Hamas: "İnsani Ara"nın Uzatılamamasının Sebebi İsrail

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'de "insani ara"nın sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas'ın, geçici ateşkesin uzatılması için müzakerelere olumlu yanıt verdiği" belirtildi.

İsrail'in saldırılarını aklamak için "asılsız iddialar ve gerekçeler" ortaya koyduğunu anlatan Rişk, "İsrail'in arabulucuların tekliflerini reddettiğini ve ateşkesin uzatılamamasından sorumlu olduğunu" vurguladı.

Rişk, "İsrail'in, savunmasız sivillere karşı işlediği vahşi saldırı ve korkunç katliamları sürdürme planlarını ört bas etmeye çalıştığını" ifade etti.

# hamas # israil filistin
Çok Okunanlar
İstanbul'dan Avrupa'ya Açılan Yüksek Hızlı Tren!
İstanbul'dan Avrupa'ya Açılan Yüksek Hızlı Tren!
Tesettüre Giren Eski Oyuncu Büşra Ayaydın Kiminle Evlendi? Gözlerden Uzak Düğün
Tesettüre Giren Eski Oyuncu Büşra Ayaydın Kiminle Evlendi? Gözlerden Uzak Düğün
İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Kaç Oldu?
ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Salıya Kadar Devam Edecek!
ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Salıya Kadar Devam Edecek!
O Yazışmalar Ortaya Çıktı
O Yazışmalar Ortaya Çıktı
Öne Çıkanlar FATİH TERİM’DEN 700 BİN DOLAR ALINDIĞINA DAİR NOT PAYLAŞILDI! | Ulusal Haber FATİH TERİM’DEN 700 BİN DOLAR ALINDIĞINA DAİR NOT PAYLAŞILDI! | Ulusal Haber İstanbul'dan Avrupa'ya Açılan Yüksek Hızlı Tren! İstanbul'dan Avrupa'ya Açılan Yüksek Hızlı Tren!