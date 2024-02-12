Hamas: "İsrail keskin nişancılarının sivilleri hedef alması soykırımın bir parçasıdır"

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze şehrindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir anne ve oğlunun doğrudan hedef alınmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Gazze şehrinin kuzeyindeki Ebu İskender (Şeyh Rıdvan) Mahallesi'nde İsrail işgalinin sokaktaki anne ve çocuklar dahil sivilleri hedef alması, bilhassa Han Yunus'ta Nasır Hastanesi çevresinde keskin nişancıların işlediği suçlar soykırımın bir parçasıdır." denildi.





Tüm dünyanın bu hadiseleri "duyduğu ve gördüğü" vurgulanan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'na bu suçları "takip etmesi, belgelemesi ve mahkemede yargılaması" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in tüm "uluslararası kanunlara ve kararlara meydan okuduğu" belirtilerek, BM Güvenlik Konseyi'nden "sorumluluklarını yerine getirerek, bu korkunç suçların durması için ciddi tedbirler alınması" talep edildi.