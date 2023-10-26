Hamas İsrail'e Ait Helikopteri Vurdu!
Kassam Tugayları, Gazze'de el-Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail'e ait helikopteri hedef aldı. Kassam Tugayları'nın hedef aldığı helikopter, SAM-7 füzesiyle vuruldu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusun ait bir helikopteri hedef aldığını duyurdu. El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yapılan açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir İsrail helikopterini hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kassam Tugayları, el-Bureyc'in doğusunda bir İsrail helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu, savaşçılarımız helikopterin vurulduğunu doğruladı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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