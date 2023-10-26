Hamas İsrail'e Ait Helikopteri Vurdu!

Kassam Tugayları, Gazze'de el-Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail'e ait helikopteri hedef aldı. Kassam Tugayları'nın hedef aldığı helikopter, SAM-7 füzesiyle vuruldu.

Hamas İsrail'e Ait Helikopteri Vurdu!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusun ait bir helikopteri hedef aldığını duyurdu. El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yapılan açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir İsrail helikopterini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, el-Bureyc'in doğusunda bir İsrail helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu, savaşçılarımız helikopterin vurulduğunu doğruladı." ifadesine yer verildi.

Hamas Liderlerinden Fevzi Berhum: "Hamas Direniş Hareketidir"Hamas Liderlerinden Fevzi Berhum: "Hamas Direniş Hareketidir"Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hamas # kassam tugayları # israil # gazze
Çok Okunanlar
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
Öne Çıkanlar "İsrail, Hamas'la Karşı Karşıya Gelmekten Korkuyor!" - Gazeteci Ali Erdem Köz 'ten Çarpıcı Yorum! "İsrail, Hamas'la Karşı Karşıya Gelmekten Korkuyor!" - Gazeteci Ali Erdem Köz 'ten Çarpıcı Yorum! 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz... 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz...