HAMAS'tan İsrail Açıklaması

HAMAS, İsrail ordusunun Gazze'nin sınır bölgelerine sızma girişimlerine dahil yazılı açıklama yaptı.



Açıklama da İsrail için "7 Ekim'deki askeri ve güvenlik başarısızlıklarının üstünü örtme yönünde umutsuzca bir girişim" içerisinde oldukları belirtildi.



HAMAS, Gazze kentinin kuzey ve güney kesimlerindeki çatışmalarda İsrail ordusuna kayıplar verdirildiğini belirtti.



Öte yandan İsrail ordusu gün içinde, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.