Hayvanat bahçesinden akıl almaz çağrı: Evcil hayvanınızı getirin, yırtıcılara yem yapalım

Öte yandan, hayvanat bahçesinin yaklaşımını destekleyenler de vardı. Bazı kişiler, evcil hayvanlarını bağışladıkları sürecin "profesyonelce" ve "sakin bir atmosferde" gerçekleştiğini aktararak, bu yöntemin hayvanlar için huzurlu bir son sunduğunu ifade etti.



Ayrıca bazı yorumcular, bu uygulamanın evcil hayvanların sokaklara ya da ormanlık alanlara terk edilmesine karşı bir alternatif sunduğunu vurguladı. Terk edilen evcil hayvanların sayısının dünya genelinde ciddi bir sorun haline geldiği, bazı ülkelerde bu hayvanların istilacı türlere dönüşerek doğal yaşamı tehdit ettiği de hatırlatıldı.