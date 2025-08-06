Hayvanat bahçesinden akıl almaz çağrı: Evcil hayvanınızı getirin, yırtıcılara yem yapalım
Bir hayvanat bahçesinin yaptığı çağrı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sağlıklı evcil hayvanların, yırtıcı hayvanlara yem olarak bağışlanması istendi. Sosyal medya karıştı, yorumlar kapatıldı.
"EVCİL HAYVANINIZI GETİRİN, VAHŞİ HAYVANLARA YEM YAPALIM"
Danimarka'da bir hayvan bahçesi, vahşi hayvanlar için besin olarak kullanılacak evcil hayvanların bağışlanması çağrısını yaptı. Ve tabi bu çağrı, farklı tepkilerle karşılaştı.
HAYVANLARIN DOĞAL BESLENMESİ AMAÇLANDI
Danimarka'nın Aalborg kentinde bulunan hayvanat bahçesi, yırtıcı hayvanlarını doğal yollarla beslemek amacıyla dikkat çekici bir çağrıda bulundu.
Hayvanat bahçesi, bu amaçla sağlıklı tavuk, tavşan, kobay (gine domuzu) ve hatta belirli şartları karşılayan küçük atların bağışlanabileceğini duyurdu.
Bu hayvanlar, başta Avrupa vaşağı olmak üzere etobur türlerin doğal beslenme düzenine uygun şekilde kullanılacak.
“YIRTICI HAYVANLAR İÇİN AVINA EN YAKIN FORM”
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bağışlanan hayvanların "yırtıcı hayvanlar için doğadaki avlarına en yakın formda sunulduğu" belirtildi. Açıklamada, bu yöntem sayesinde hayvanların doğal davranışlarının desteklendiği ve beslenme biçimlerinin doğaya daha uygun hale getirildiği ifade edildi.
ETİK VE HAYVAN REFAHI SAVUNMASI
Hayvanat bahçesi yönetimi, bu uygulamanın hem hayvan refahını gözettiğini hem de mesleki etik açısından doğru bir yaklaşım olduğunu savunuyor. Aalborg Hayvanat Bahçesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, belirli bir boyutun altında olan, sağlıklı ve belgeleri eksiksiz atlar da bağış kabulü kapsamında değerlendirilebiliyor.
“UYUTULAN SAĞLIKLI HAYVANLARI BİZE VERİN”
Yapılan çağrıda şu ifadeler de yer aldı: “Eğer çeşitli nedenlerle uyutulması gereken sağlıklı bir hayvanınız varsa, onu bize bağışlayabilirsiniz. Bu hayvanlar, eğitimli veterinerler tarafından acısız bir şekilde uyutuluyor ve ardından yırtıcı hayvanlarımızın beslenmesinde kullanılıyor. Böylece hem israf önlenmiş oluyor hem de hayvanlarımızın doğal davranışları destekleniyor.”
TEPKİLER GELDİ
Bu sıra dışı çağrı, kamuoyunda kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yapılan yorumların bir kısmı uygulamayı sert bir dille eleştirirken, bazı kullanıcılar ise bu yöntemi mantıklı buldu.
Eleştirenler, evcil hayvanların bu şekilde kullanılması fikrini "etik dışı" olarak değerlendirirken, bazı yorumlar ise uygulamayı "hastalıklı" ya da "kabul edilemez" şeklinde tanımladı.
Öte yandan, hayvanat bahçesinin yaklaşımını destekleyenler de vardı. Bazı kişiler, evcil hayvanlarını bağışladıkları sürecin "profesyonelce" ve "sakin bir atmosferde" gerçekleştiğini aktararak, bu yöntemin hayvanlar için huzurlu bir son sunduğunu ifade etti.
Ayrıca bazı yorumcular, bu uygulamanın evcil hayvanların sokaklara ya da ormanlık alanlara terk edilmesine karşı bir alternatif sunduğunu vurguladı. Terk edilen evcil hayvanların sayısının dünya genelinde ciddi bir sorun haline geldiği, bazı ülkelerde bu hayvanların istilacı türlere dönüşerek doğal yaşamı tehdit ettiği de hatırlatıldı.
YORUMLAR KAPATILDI
Gelen yoğun tepkilerin ardından Aalborg Hayvanat Bahçesi, sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumları kapatma kararı aldı. Hayvanat bahçesinin müdür yardımcısı Pia Nielsen, Danimarka'da bu tür bir uygulamanın yaygın olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Uzun yıllardır etçil hayvanlarımızı bütün halde küçükbaş hayvanlarla besliyoruz. Etoburların doğal diyetinde yalnızca et değil, kemik ve kürk gibi unsurlar da yer almalı. Bu, onların doğal davranışlarını korumak açısından önemli.”