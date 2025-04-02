Hollywood efsanesi Val Kilmer hayatını kaybetti!
Top Gun ve Batman Forever gibi unutulmaz filmlerdeki rolleriyle sinema dünyasında derin izler bırakan Hollywood yıldızı Val Kilmer, 65 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun ölüm haberini kızı Mercedes Kilmer duyurdu.
Hollywood’un efsanevi isimlerinden Val Kilmer, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncunun zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Val Kilmer’in ölüm haberini, kızı Mercedes Kilmer New York Times’a yaptığı açıklamayla duyurdu.
BATMAN’DEN ICEMAN’E: UNUTULMAZ ROLLER
Kilmer, 1986 yapımı gişe rekorları kıran Top Gun filminde canlandırdığı Iceman karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.
1995 yılında vizyona giren Batman Forever filminde Batman/Bruce Wayne rolüyle efsaneler arasına adını yazdırdı.
Ayrıca, 1991 yapımı The Doors filminde efsanevi müzisyen Jim Morrison’ı canlandırarak büyük beğeni topladı.
Usta aktöre 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde hem kemoterapi hem de radyoterapi gören Kilmer, nefes alabilmek için trakeostomi operasyonu geçirdi.
Hürriyet'in haberine göre, bu operasyon, ses tellerine kalıcı hasar vererek Kilmer’in sesini tamamen değiştirdi. Hayatını anlatan “Val” belgeselinde, yaşadığı zorlukları tüm açıklığıyla anlatan aktör, “Boğazımdaki bu deliği kapatmadan konuşamıyorum” sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirmişti.
“YEMEK YEMEK BİLE ZORLAŞTI”
Kilmer, tedavi sürecinde beslenme tüpüyle yemek yemek zorunda kaldığını söyleyerek, “Nefes almak veya yemek yemek arasında bir seçim yapmalısınız” ifadeleriyle yaşadığı sıkıntıları anlatmıştı.
Hastalığının başlarında kanser olduğunu fark etmediğini belirten oyuncu, bir gün aniden öksürürken ağzından pıhtılaşmış kan geldiğini ve acil olarak hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
Val Kilmer, tüm sağlık sorunlarına rağmen 2022 yapımı “Top Gun: Maverick” filminde unutulmaz karakteri Iceman rolüyle bir kez daha sinemaseverlerle buluştu.
Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, Kilmer’in sahnelerinde kendi sesinin dijital olarak düzenlenerek kullanıldığını açıkladı.
Val Kilmer, kariyeri boyunca zor biri olarak tanındı. Çekimler sırasında birlikte çalıştığı bazı oyuncularla tartışmalarıyla gündeme geldi.
Özellikle The Island of Dr. Moreau filminde Marlon Brando ile, Heat filminde ise Tom Sizemore ile büyük kavgalar yaşadığı biliniyor.
Kilmer, kariyeri boyunca Cher, Lesley Ann Warren, Cindy Crawford, Angelina Jolie, Daryl Hannah ve Ellen Barkin gibi ünlü isimlerle ilişki yaşadı.
Oyuncu, sadece bir kez evlendi. 1988’de Joanne Whalley ile hayatını birleştiren Kilmer’in Mercedes (34) ve Jack (30) adında iki çocuğu bulunuyor. Çift, 1996 yılında boşandı.
Val Kilmer, 1990’ların en çok kazanan aktörlerinden biri oldu. Rol aldığı filmler, dünya çapında 3,7 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etti.
Ünlü film eleştirmeni Roger Ebert, 1992’de Kilmer için “Neslinin en az takdir edilen başrol oyuncusu” ifadesini kullanmıştı.