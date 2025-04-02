Hollywood efsanesi Val Kilmer hayatını kaybetti!

Val Kilmer, kariyeri boyunca zor biri olarak tanındı. Çekimler sırasında birlikte çalıştığı bazı oyuncularla tartışmalarıyla gündeme geldi.

Özellikle The Island of Dr. Moreau filminde Marlon Brando ile, Heat filminde ise Tom Sizemore ile büyük kavgalar yaşadığı biliniyor.