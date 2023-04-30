İklim değişikliği nedeniyle Grönland'ın erimesi kaçınılmaz hale gelebilir!
Grönland Buz Örtüsü, 1,7 milyon kilometrekarelik, içerisinde bir çok canlının yaşadığı devasa bir buz alanı ve şu anda bilim insanları kaderinin tehlikede olduğunu söylüyor.
İnsanların sera gazı olarak adlandırılan gazları havaya salmaya devam etmesi. Sera gazları, atmosferdeki sıcaklığı artırarak Grönland'ın erimesine neden oluyor!
Son araştırma, Grönland'ın erimesi adına iki kritik "dönüm noktası" olduğunu buldu. İlk dönüm noktası, yaklaşık 1000 gigaton karbon salınımına ulaştığımızda, buzun güney kısmının tamamen erimesine neden olacak. İkinci dönüm noktası ise 2500 gigaton karbon salınımına ulaşıldığında gerçekleşecek ve Grönland tamamen yok olacak.
Ne yazık ki, şu anda 500 gigaton karbon salınımı çoktan gerçekleşmiş durumda. Bu nedenle,ilk dönüm noktasına yaklaştık ve Grönland'ın yok olmasına sebep olacak bu yolda son çıkışımızdayız.
Grönland tamamen erirse, okyanuslar daha fazla su alacak ve deniz seviyesi 7 metre yükselecek. Bu da kıyı şeridindeki şehirlerde yaşayan insanlar için büyük bir tehlike anlamına geliyor!
Kaynak: sciencedaily.com