İran Dışişleri Bakanı Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü. Bakan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Esad'ı İran'a davet ettiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI SURİYE'DE

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Abdullahiyan, rejim lideri Beşar Esad ile görüşmesinin ardından Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmede, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.


Abdullahiyan, toplantıda yaptığı konuşmada, “iki ülkenin, çeşitli ekonomik, ticari ve endüstriyel alanlarda işbirliğinde kayda değer ilerleme kaydetme yönünde iradesi var." ifadelerini kullandı.

Bakan Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ı İran'a davet ettiğini belirtti.

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